George Statie, Trading Busters International: “Day Trading-ul a devenit un skill profitabil și de viitor pentru mulți IT-iști, ingineri și oameni tehnici”

Day trading-ul nu mai este văzut ca o activitate riscantă, rezervată doar jucătorilor agresivi din zona financiară, ci ca un skill practic, scalabil și adaptat stilului de viață al celor care lucrează deja în medii analitice.

Paradoxal sau nu, din ce în ce mai mulți specialiști care au deja joburi bine plătite încep să exploreze piețele financiare ca o modalitate de a-și diversifica veniturile și de a-și pune banii la treabă în mod inteligent. Nu pentru că ar vrea să-și schimbe cariera, ci pentru că înțeleg potențialul de a transforma o parte din capitalul personal într-o nouă sursă de venit.

Această tendință a fost observată îndeaproape de George Statie, fondatorul Trading Busters International, și totodată creatorul unui ecosistem complet pentru cei care vor să practice tradingul în paralel cu jobul lor de zi cu zi. “Day Trading-ul a devenit un skill profitabil și de viitor pentru mulți IT-iști, ingineri și oameni tehnici”, ne spune George. Practic, prin natura joburilor, aceștia aveau deja disciplina și logica necesare. Era nevoie doar de un nou context în care să le pună în practică.

George Statie — românul care a revoluționat tradingul

Cu peste 12 ani de experiență în piețele financiare, George Statie este fondatorul Trading Busters — o comunitate internațională din care fac parte peste 25.000 de traderi — și creatorul unui concept revoluționar: tradingul bazat pe Statistici și Probabilități.

Într-un domeniu adesea dominat de impuls și interpretări subiective ale graficelor, George a venit cu o abordare radical diferită: un sistem ghidat exclusiv de logică, date și procente validate în timp. “Am observat că majoritatea traderilor eșuează nu din lipsă de cunoștințe, ci din cauza emoțiilor. Așa că m-am întrebat: ce-ar fi dacă am elimina complet ghicitul din procesul de tranzacționare și am lăsa doar datele să decidă?”, spune George.

Această idee s-a transformat într-un proces de decizie 100% obiectiv, care elimină frica, lăcomia și stresul din ecuație și oferă o strategie scalabilă și predictibilă, accesibilă oricui.

Astăzi, sistemul dezvoltat de George este folosit de peste 550 de traderi din 40+ țări. L-au învățat de la 0, în cadrul Academiei Trading Busters, un program de 6 luni, în care începătorii din acest domeniu învață cum să tranzacționeze bazându-se exclusiv pe Statistici și Probabilități.

De ce Day Trading-ul atrage tot mai mulți oameni cu background tehnic?

Day trading-ul este o formă de tranzacționare în care cumperi și vinzi instrumente financiare — precum valute, acțiuni sau indici — în aceeași zi. Scopul? Să profiți de mișcări rapide ale pieței, dar care, repetate și gestionate corect, pot genera câștiguri constante.

Spre deosebire de investițiile tradiționale, în care un investitor așteaptă luni, ani sau chiar decenii pentru rezultate semnificative, day trading-ul oferă flexibilitate și posibilitatea de a genera venituri în timp real, inclusiv din confortul propriei case sau direct de pe telefon.

Această combinație de autonomie, logică și eficiență a atras mai multe categorii de oameni, una dintre ele cei care lucrează deja în domenii tehnice: IT-iști, ingineri, analiști și developeri, care au deja gândirea formată să privească lucrurile printr-o lentilă a logicii, datelor și statisticilor. Pentru ei, tradingul nu e o activitate complet diferită de ceea ce fac la job, ci mai degrabă o prelungire firească a felului în care gândesc și acționează.

Motivația? Majoritatea nu caută o cale de ieșire din cariera actuală, ci o modalitate prin care își pot pune economiile la lucru, își pot diversifica sursele de venit și pot învăța o abilitate care le oferă mai multă independență.

Desigur, e important de menționat că day trading-ul nu este vreo rețetă magică de îmbogățire peste noapte. Este o activitate dinamică, care implică riscuri reale și care cere un proces de învățare continuu. Dar cu pregătirea necesară, devine o opțiune viabilă, mai ales pentru cei care sunt deja obișnuiți să gândească în pași logici și să acționeze pe baza datelor și statisticilor.

Statistici și Probabilități — un magnet pentru oamenii tehnici, interesați să-și sporească venitul într-un mod inteligent și calculat

Pentru mulți specialiști din IT, inginerie sau alte domenii analitice, tradingul clasic bazat pe interpretarea graficelor a părut întotdeauna prea subiectiv. Liniile trasate „după ochi”, modelele desenate pe grafice și deciziile influențate de emoții nu se aliniau cu felul lor de a gândi: logic, structurat și bazat pe date.

În schimb, o metodă care folosește Statistici și Probabilități le oferă un cadru familiar. Exact ca în proiectele lor de zi cu zi, aceștia pot urmări reguli clare, pot lucra cu procente validate și pot testa ipoteze pe baza datelor concrete. În loc de impresii sau intuiții, tradingul devine un proces obiectiv, măsurabil și repetabil.

Această abordare schimbă complet experiența de învățare. În loc de luni întregi de confuzie și încercări eșuate, oamenii tehnici descoperă un proces care le vorbește în limbajul lor: reguli logice, procese clare și rezultate observabile. Automatizarea prin instrumente precum roboții de tranzacționare adaugă un plus de siguranță și le permite să vadă cum funcționează sistemul chiar din primele zile, fără a fi nevoiți să ia decizii haotice.

De aici vine și încrederea: pe măsură ce văd cum datele și probabilitățile produc rezultate în timp real, acești profesioniști capătă motivația să continue, să învețe și să-și dezvolte propria strategie. La final, ceea ce obțin nu este doar o abilitate nouă, ci și o metodă structurată de a transforma capitalul personal într-o sursă suplimentară de venit, gestionată cu aceeași rigoare cu care își fac deja meseria.

După cum am văzut, tradingul nu mai e rezervat exclusiv celor care îl practică full-time, cu riscuri mari și presiune constantă. În România, tot mai mulți oameni cu background tehnic îl abordează cu pragmatism, ca pe un skill care poate fi învățat, aplicat în mod inteligent și integrat ușor în rutina zilnică. Iar când ai la dispoziție sisteme testate, acces la comunități și programe educaționale care dau randament, procesul devine nu doar posibil, ci și sustenabil. Cu răbdare, consecvență și o strategie bună, tradingul devine o opțiune viabilă de diversificare financiară, chiar și pentru cei cu un job full-time.

