Fonduri PNRR de 900 milioane EUR: Listele cu firmele de construcții și instalații care pun panouri solare și anvelopează locuințe pentru zeci de mii de oameni, pe proiecte europene contractate

Schemele de finanțare PNRR în valoare totală de 900 milioane EUR pentru reabilitarea energetică a locuințelor populației se apropie de un final: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a finalizat contractarea și a publicat listele cu firmele de construcții și instalații care pun panouri solare și anvelopează termic zeci de mii de locuințe din România.

Vorbim despre trei scheme majore de eficiență energetică care au ca beneficiari finali în principal persoanele vulnerabile energetic, dar și populația generală va putea obține vouchere pentru panouri solare și baterii, dar fără să acceadă la statutul de prosumator. Solicitanții direcți de fonduri europene sunt, însă, firmele de construcții și de instalații electrice care vor presta lucrările pentru gospodării.

Sunt peste 100 de proiecte mari derulate de firme de construcții și de instalare a panourilor solare, contractate în cele 3 scheme de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR):

Investiția 4, Componenta A - bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării - consumatori vulnerabili de energie. Se accesează vouchere de până la 10.000 EUR pe beneficiar final, pentru panouri fotovoltaice și baterii.

Investiția 4, Componenta B - bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării - populație generală. Tot vouchere de până la 10.000 EUR pe beneficiar final, pentru panouri fotovoltaice și baterii.

Investiţia 7- bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor. Se accesează vouchere de max. 20.200 EUR pentru reabilitarea termică a locuinței și panouri solare.

Fiecare dintre cele 103 proiecte are până în 1.000 de beneficiari finali incluși. Banii europeni sunt accesați de operatori economici cu personalitate juridică înregistrați în România, autorizați pentru lucrări de instalații electrice, conform CAEN rev. 2, clasa 4321 care, la depunerea cererii de finanțare, au deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție înscris în obiectul de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Aceste firme derulează proiectele și fac lucrările pentru oameni.

Cele 3 liste de proiecte (câte o listă pe fiecare schemă de finanțare PNRR) conțin 103 proiecte care beneficiază de finanțare de 900 milioane de euro în total, cu supracontractare. 88.000 de beneficiari finali sunt cuprinși în toate aceste proiecte.

Iată cele 3 liste de proiecte contractate:

Citește și: