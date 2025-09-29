„Fructificarea economiilor realizate în Europa: o strategie pentru cetățeni și viitor” (comisar european)

Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, a transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe o opinie (op-ed) privind educația financiară în Uniunea Europeană:

Fructificarea economiilor realizate în Europa: o strategie pentru cetățeni și viitor

„De-a lungul vieții, banii definesc unele dintre cele mai importante alegeri pe care le facem: cumpărarea unei locuințe, creșterea unei familii, planificarea pensionării. Capacitatea noastră de a lua decizii financiare judicioase – cum planificăm, cum cheltuim și cum economisim – ne afectează calitatea vieții, bunăstarea și oportunitățile cu care ne întâlnim. Cu toate acestea, mulți dintre noi ajungem să ne gestionăm finanțele doar învățând din greșeli.

Dacă dispune de cunoștințele și instrumentele adecvate, oricine poate lua aceste decizii cu încredere. Aceasta este alfabetizarea financiară: să știi cum să gestionezi un buget, cum să te protejezi împotriva fraudei, cum să eviți îndatorarea excesivă și cum să economisești pe termen lung.

Din păcate, nivelul de alfabetizare financiară în UE este foarte scăzut. Potrivit celui mai recent sondaj pe care l-am realizat, doar 18% dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de cunoștințe financiare și nu toată lumea pornește din același punct. Femeile se confruntă adesea cu o diferență de salariu și cu întreruperi de activitate care le reduc economiile. Familiile cu venituri mici sunt mai vulnerabile la neajunsurile financiare. Persoanele în vârstă se descurcă mai greu cu utilizarea serviciilor bancare digitale și pot cădea victime ale escrocheriilor. Sunt situații în care migranții nu înțeleg sistemul financiar local. Aceste aspecte pot duce la fragilitate financiară sau chiar la excluziune financiară.

Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a adoptat o nouă Strategie privind alfabetizarea financiară. Obiectivul nostru este să îi sprijinim pe europeni în fiecare etapă a vieții – de la copiii care învață la școală cum se folosesc banii și până la adulții care se pregătesc pentru pensionare. Nu este niciodată prea devreme sau prea târziu pentru a ne consolida competențele financiare. O înțelegere de bază a unor concepte precum rata dobânzii, inflația sau opțiunile de investiții poate marca diferența dintre insecuritatea financiară și independența financiară. Poate cunoașteți deja autorități publice și organizații de consumatori din apropierea dumneavoastră sau active online care pot răspunde nevoilor dumneavoastră specifice în materie de educație financiară. În următorii ani, aceste eforturi vor fi consolidate în întreaga Uniune Europeană.

Însă cunoștințele financiare reprezintă doar o parte a soluției. Cetățenii au nevoie, totodată, de oportunități practice pentru a-și fructifica economiile. Prea des, banii sunt lăsați în conturi curente sau în conturi de economii – care, într-adevăr, sunt sigure, dar banii își pierd valoarea din cauza inflației. Investițiile pot părea complexe sau riscante, dar, atunci când sunt realizate în mod judicios, pe termen mediu și lung, acestea vă pot proteja economiile, le pot spori și vă pot ajuta să vă atingeți obiectivele propuse în viață. În același timp, banii dumneavoastră contribuie la finanțarea întreprinderilor europene, alimentând inovarea, crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

Pentru ca realizarea investițiilor să fie mai ușoară și mai accesibilă, Comisia introduce planul de acțiune pentru conturile de economii și investiții (CEI). Aceste conturi funcționează în mare parte ca un cont bancar, însă cu o diferență crucială: acestea le permit cetățenilor să investească direct în acțiuni, obligațiuni sau fonduri – pornind de la sume mici, de exemplu 10 EUR sau echivalentul în alte monede. Conturile de economii și investiții sunt simple, transparente și sunt adesea însoțite de beneficii fiscale. Și, cel mai important, păstrați controlul deplin asupra destinației banilor dumneavoastră.

În unele țări din UE, aceste conturi se bucură deja de un enorm succes. În altele, aceste conturi există, dar nu au caracteristicile sau nu beneficiază de stimulentele care să le facă atractive. Modelul de cont pe care îl propunem se bazează pe cele mai bune exemple din Europa și din întreaga lume și încurajăm fiecare stat membru să îl adopte. Obiectivul este clar: dorim să punem această oportunitate la dispoziția tuturor europenilor, indiferent de locul în care trăiesc. Competitivitatea viitoare a Europei depinde de modul în care ne transformăm economiile în investiții productive. Dar, mai mult decât atât, cetățenii merită șansa ca munca lor intensă să fie răsplătită cu o mai mare securitate financiară și bunăstare de-a lungul timpului.

Comisia Europeană se angajează să construiască o uniune a economiilor și a investițiilor care să dea roade pentru toți. Cu o mai bună alfabetizare financiară și un acces echitabil la oportunități de investiții, fiecare cetățean se poate simți mai autonom, mai sigur și mai bine pregătit pentru viitor.

A sosit momentul ca banii economisiți în Europa să aducă mai mult – pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și pentru prosperitatea noastră comună”.