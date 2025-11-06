Frații Logofătu au primit autorizație 5G de la premierul Bolojan

Firma românească Dendrio Solutions, care aparține de grupul IT Bittnet, controlat de antreprenorii Cristian şi Mihai Logofătu, a obținut recent o autorizație pentru utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G.

Autorizația, acordată prin decizie a premierului Ilie Bolojan, se referă la utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G.

Tehnologiile, echipamentele sau produsele software comercializate sub numele sau marca acesteia trebuie să provină de la operatori economici avizați în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G.

Dendrio Solutions face parte din pilonul „Cloud & Infrastructure” al grupului Bittnet.

Aceasta divizie conține 4 companii ce oferă soluții complexe de IT către clienți din segmentele corporate, large corporate, enterprise și public sector din toată țara dar și din străinătate.

În anul 2024, Dendrio Solutions SRL a obținut venituri totale de 170 de milioane de lei și profit de aproape 5 milioane de lei, cu 32 de angajați proprii, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.