Achiziția magazinelor La Cocoș de către proprietarul Lidl și Kaufland ridică „îngrijorări concurențiale”. Care este motivul (Consiliul Concurenței)

Consiliul Concurenței anunță joi că a identificat „o serie de îngrijorări concurențiale” legate de tranzacția prin care grupul german Schwarz, care deține lanțurile de hypermarketuri Lidl și Kaufland, intenționează să cumpere majoritar firma românească La Cocoș.

„În urma analizei efectuate, autoritatea de concurență a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe piața achizițiilor de produse de consum curent, preponderent alimentare”, spune Consiliul Concurenței într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Astfel, grupul Schwarz este prezent, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl, pe toate piețele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoș. În acest context, tranzacția ar putea conduce la „consolidarea poziției entității rezultate și la reducerea opțiunilor disponibile pentru consumatori”.

Totodată, operațiunea ar putea avea un impact negativ asupra furnizorilor, în condițiile în care în cazul unora dintre ei vânzările către La Cocoș pot ajunge până ala 90% din cifra lor de afaceri, subliniază autoritatea de concurență.

Amintim că grupul Schwarz intenționează să preia un pachet de 70% din acțiunile La Cocoș. Astfel, fondatorul lanțului românesc de supermarketuri, Iulian Nica, va păstra 30% din acțiuni.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii", a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Pentru a înlătura aceste îngrijorări, grupul Schwarz va putea transmite propuneri de angajamente către autoritatea de concurență, care vor fi analizate și evaluate în vederea identificării unor soluții adecvate.

Reamintim că autoritatea de concurență analizează tranzacția prin care grupul Schwarz intenționează să preia magazinele La Cocoș, în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurențial normal.

Și furnizorii și/sau magazinele concurente pot trimite eventuale observații cu privire la aceste îngrijorări concurenţiale, mai spune Consiliul Concurenței.

Cine este La Cocoș

Fondat în 2014, La Cocoș este un supermarket românesc de tip discount, care operează în prezent în Ploiești, București și Brașov. În 2024, lanțul de magazine a făcut afaceri de 1,18 miliarde lei, cu aproape 21% mai mult decât în 2023.

În 2024, La Cocoș, deținut de antreprenorii români Iulian și Gianina Nica, a fost cumpărat majoritar de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții CEECAT Capital și Morphosis Capital, după cum am scris pe StartupCafe.ro.

Fondurile de investiții vor ieși din acționariatul companiei, odată cu finalizarea tranzacției.