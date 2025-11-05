OLX România introduce funcția „Siguranței Achiziției”

OLX România anunță, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea „Siguranței Achiziției”, o funcționalitate care are scopul de a oferi o anumită protecție cumpărătorilor de pe platforma online.

Compania de comerț online susține că astfel cumpărătorii pot verifica produsul primit și au la dispoziție 24 de ore pentru a decide dacă îl păstrează sau îl returnează, în cazul în care nu corespunde descrierii din anunț.

Noul feature completează sistemul de plată online cu cardul, dezvoltat în parteneriat cu PayU.

„Atunci când fac o achiziție online, oamenii vor să știe că sunt protejați, indiferent de situație. Cu Siguranța Achiziției, OLX le oferă utilizatorilor garanția că sumele plătite sunt păstrate în siguranță până la confirmarea comenzii și că, în cazul în care produsul nu corespunde, pot solicita rapid returnarea banilor. Este un pas firesc în misiunea noastră de a face fiecare tranzacție mai sigură și mai de încredere”, declară Dragoș Matei, Senior Senior Head of Monetization and Goods OLX.

Procesul este complet integrat în platformă: cumpărătorul alege opțiunea „Cumpără cu livrare”, plătește online sau la livrare, primește coletul și îl poate verifica înainte de confirmarea tranzacției. Sumele sunt păstrate în siguranță de PayU și sunt transferate vânzătorului doar după confirmarea cumpărătorului. În cazul în care produsul nu corespunde descrierii, acesta poate solicita returnarea banilor direct din aplicație, fără costuri suplimentare.

Prin parteneriatul cu FAN Courier, livrarea este disponibilă door-to-door, în toată România, „la un tarif preferențial”, începând de la 10,15 RON (TVA inclus). Serviciul este gratuit pentru vânzători, inclusiv în caz de retur, asigurând o experiență echitabilă pentru ambele părți.

Funcționalitatea Siguranța Achiziției este disponibilă pentru toate produsele eligibile cu Livrare prin OLX și Plată prin OLX, atât în aplicația mobilă, cât și pe site.