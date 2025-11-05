Producătorii chinezi de telefoane și electronice Honor și Xiaomi derulează și ei campanii de Black Friday 2025 în România

Companiile chineze Xiaomi și Honor, care a fost desprinsă din Huawei, au anunțat începutul campaniilor proprii de Black Friday, prin care cumpărătorii români pot cumpăra telefoane și diferite electronice la prețuri mai mici, conform unor comunicate transmise, miercuri, StartupCafe.ro.

Firma desprinsă din Huawei spune că telefoanele HONOR Magic V5 și seria HONOR 400 vor fi disponibile „la cele mai competitive prețuri de până acum”.

Românii se pot interesa de ofertele HONOR și HONOR Choice la partenerii locali, atât online, cât și în magazinele fizice, transmite compania.

Black Friday 2025 la Xiaomi

Xiaomi România derulează, de asemenea, oferte de Black Friday între 7 și 17 noiembrie pe site-ul propriu, deschis la începutul acestui an, iar produsele companiei chineze sunt la reducere și la partenerii eMAG, Altex și Flanco.

Pe site-ul lor, Xiaomi va oferi reduceri instant de până la 56%, discounturi graduale în funcție de valoarea coșului, produse suplimentare la doar 1 leu și 5% reducere adițională, cu sistemul de loializare Mi Points.

Sistemul „Spend More, Save More” oferă reduceri ca:

100 de lei reducere la achiziții de peste 1.499 lei;

500 de lei la peste 2.999 lei;

până la 900 de lei reducere la peste 3.799 lei.

Aceste oferte se aplică produselor din categoriile lifestyle, smart home și seriilor Xiaomi 15T și Xiaomi 15.

În plus, în primele trei zile, între 7 și 9 noiembrie, clienții pot adăuga în coș boxa Xiaomi Sound Pocket S28D pentru 1 leu, cu o comandă minimă de 199 lei.

Stocurile pentru campania de Black Friday vor fi limitate, cu actualizări în timp real, mai transmite compania.