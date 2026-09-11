Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, care au preluat recent lanțul de magazine Carrefour din România, au început procedurile pentru rebranduirea acestuia, potrivit Profit.ro.

Proprietarii au angajat, în acest sens, o agenție specializată în consultanță și design de brand, „una din cele mai importante (...) de pe piața locală”, conform unor surse citate.

Schimbarea efectivă a brandului va fi efectuată anul viitor, au mai precizat acestea.

În februarie, gigantul din comerț Carrefour a anunțat că intră în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din țară către patronii lanțului de magazine de bricolaj Dedeman, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Tranzacția prin care magazinele din România au fost cumpărate de Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, a primit aprobarea Consiliului Concurenței la finalul lunii iunie a acestui an.

Carrefour a rămas Carrefour (momentan)

Momentan, magazinele Carrefour încă operează sub licența franceză, a transmis Pavăl Holding, iar director general este în continuare managerul francez Gilles Ballot.

„În contextul preluării Carrefour România de către Pavăl Holding, susținerea producătorilor locali și creşterea numărului de produse românești în magazinele Carrefour rămâne unul dintre obiectivele strategice principale. În această etapă, retailerul operează sub brandul Carrefour, în baza unui drept de licență acordat de Grupul Carrefour”, subliniază compania deținută de frații Pavăl.

Francezii introduseseră anumite programe prin care au contractat producători români pe lanțul de aprovizionare al Carrefour România, dar acum, după preluarea afacerii de aici de către Pavăl Holding, lanțul de hipermarketuri a anunțat în august că accelerează parteneriatele cu fermierii români.

„Carrefour România accelerează colaborarea cu producătorii locali și artizanii pentru acoperire și mai mare la nivel național”, a anunțat lanțul de magazine luna trecută.

Carrefour a intrat în România în anul 2001. Grupul operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) și magazine de tip discount (Supeco).