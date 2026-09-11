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Afaceri

Olandezii de la Sioux preiau integral o firmă IT din Cluj construită împreună cu fondatorii Qubiz. Vor să extindă echipa din România

Dan Șucu

Patronatul Concordia: La jumătatea anului, avem o economie în căutarea direcției, între turbulențe externe și vulnerabilități interne

Laptop și dolari

Achiziție în IT-ul european: Platformă în care a investit și românul Daniel Dines, cumpărată de italieni. Prețul, de 10 ori mai mic decât evaluarea primită acum 4 ani

Ryan Reynolds, David Popovici și lideri din tech și business vin la București. Impact SEE’26 aduce 200 de speakeri și peste 2.500 de participanți

Cornel Amariei, fondator .lumen

Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), selectat într-un program guvernamental din Coreea de Sud. Cornel Amariei: „Primul startup românesc”

Startup-urile tech românești pot participa gratuit la Luxembourg Venture Days. Acces la investitori și fonduri europene de venture capital

Energie electrică - imagine generică

România este pe radarul unor fonduri cu cel puțin 1,2 miliarde EUR pentru energie, dar riscă să piardă o sumă similară din bani UE, care ar fi putut susține proiecte de peste 9 miliarde EUR

Roxana Epure_Marius Ciuperca_Piotr Ciski

Încă o firmă IT românească vândută polonezilor de la Symfonia Group