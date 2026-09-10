Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), selectat într-un program guvernamental din Coreea de Sud. Cornel Amariei: „Primul startup românesc”

Startup-ul clujean .lumen, fondat de antreprenorul Cornel Amariei și cunoscut pentru dezvoltarea „Ochelarilor pentru Nevăzători”, a fost selectat în K-Startup Grand Challenge 2026, un program susținut de guvernul sud-coreean pentru companii internaționale care vor să intre și să se extindă pe piața din Coreea de Sud.

„.lumen este primul startup românesc selectat în Global Startup Challenge din Coreea”, a anunțat Cornel Amariei, CEO-ul companiei.

„Coreea a construit unul dintre cele mai avansate ecosisteme tehnologice din lume, gândind global și executând fără încetare. Acum avem ocazia să învățăm de la ei, în timp ce aducem deep tech-ul românesc pe piața coreeană”, a mai transmis antreprenorul.

Programul selectează 80 de startup-uri, apoi rămân 40 și 20

K-Startup Grand Challenge (KSGC) este prezentat de organizatori drept programul-fanion susținut de guvernul Coreei de Sud pentru startup-uri internaționale care vor să intre, să își stabilească o prezență și să se extindă pe piața coreeană.

Programul este organizat sub egida Ministerului IMM-urilor și Startup-urilor din Coreea de Sud și funcționează din anul 2016.

Potrivit datelor oficiale, KSGC a atras de-a lungul timpului circa 18.000 de aplicații, are 427 de startup-uri absolvente și a dus la înființarea a 214 entități în Coreea. Organizatorii indică un raport de competiție de aproximativ 40 la 1.

În ediția 2026, programul este structurat în trei etape.

Prima fază se desfășoară online, în perioada iulie-septembrie, și include 80 de startup-uri. Acestea trebuie să își valideze compatibilitatea produsului cu piața coreeană și primesc acces la experți și informații despre mediul local de afaceri.

În etapa a doua rămân 40 de startup-uri. În perioada septembrie-decembrie, acestea pot primi servicii juridice, fiscale, contabile, de resurse umane și recrutare, precum și sprijin pentru dezvoltarea unor parteneriate în Coreea. Startup-urile pot avea, de asemenea, oportunitatea de a susține pitch-uri la evenimentul COMEUP.

Ultima fază, programată pentru decembrie 2026-iunie 2027, este rezervată celor mai bune 20 de echipe. În această etapă sunt prevăzute acces la investitori și oportunități de open innovation, iar startup-urile trebuie să înființeze o entitate juridică și să facă angajări locale în Coreea.

În total, programul se întinde pe 11 luni.

Acces la companii și investitori coreeni

Pentru un startup străin, una dintre mizele programului este accesul direct la ecosistemul de business sud-coreean.

KSGC oferă startup-urilor selectate posibilitatea de a dezvolta parteneriate și proiecte Proof of Concept (PoC) cu companii coreene, acces la investitori locali, sprijin pentru constituirea unei firme în Coreea și spații de lucru.

Pentru echipele care intră în faza a doua, programul poate acoperi până la 8 milioane de woni sud-coreeni per startup pentru deplasările și șederea asociate activităților din Coreea.

Primele 20 de startup-uri primesc premii în bani, iar opt dintre ele pot primi suplimentar granturi pentru comercializarea produselor.

KSGC oferă și sprijin pentru obținerea vizelor necesare fondatorilor care vor să dezvolte o companie în Coreea.

Printre domeniile tehnologice prioritare ale ediției 2026 se numără inteligența artificială și software-ul, electronica și semiconductorii, dispozitivele medicale și life sciences, automatizarea și producția industrială și energia.

.lumen se află la intersecția mai multora dintre aceste domenii, dezvoltând tehnologii de inteligență artificială, robotică și dispozitive medicale.

După Japonia, .lumen încearcă și piața sud-coreeană

Intrarea în programul coreean vine la doar câteva săptămâni după ce .lumen a anunțat extinderea activității în Japonia, cu sprijinul Toyota Mobility Foundation.

Așa cum StartupCafe.ro a scris anterior, echipa companiei va merge de trei ori în Japonia în această toamnă, unde va lucra cu persoane nevăzătoare, organizații din domeniul accesibilității și potențiali parteneri locali.

Startup-ul românesc face astfel primii pași comerciali pe piața japoneză, după ce în 2024 a testat tehnologia timp de peste 100 de kilometri în condiții reale în Tokyo și în zona Muntelui Fuji.

Selecția în programul sud-coreean arată că, în paralel cu extinderea europeană, .lumen încearcă acum să își creeze acces pe două dintre cele mai dezvoltate piețe tehnologice asiatice: Japonia și Coreea de Sud.

Ce face .lumen

Fondat la Cluj-Napoca de Cornel Amariei, Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu, startup-ul .lumen dezvoltă un dispozitiv purtabil pentru persoanele nevăzătoare care folosește inteligență artificială, camere și senzori pentru a identifica obstacolele și traseele sigure și pentru a ghida utilizatorul în timpul deplasării.

Startup-ul a atras în ianuarie 2025 o rundă de finanțare de 5 milioane EUR, condusă de Catalyst Romania, cu participarea EIC Fund, Tigrim Capital și a investitorilor SeedBlink. Banii erau destinați inclusiv intrării pe piețele internaționale.

Într-un interviu acordat StartupCafe.ro la începutul anului 2026, Cornel Amariei spunea că firma lucrează deja la cea de-a doua generație a produsului și că obiectivele companiei pentru anul acesta „nu sunt publice încă, dar sunt ambițioase”.

Extinderea în Japonia și selecția în programul guvernamental sud-coreean încep acum să ofere câteva indicii despre aceste obiective.