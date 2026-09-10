Încă o firmă IT românească vândută polonezilor de la Symfonia Group

Symfonia Group, companie poloneză de software pentru administrarea afacerilor, anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că achiziționează și firma IT românească Setrio, care are o tradiție de 22 de ani.

Polonezii își extind astfel prezența în România, după ce anterior cumpăraseră alte două firme IT românești, Softeh Plus și NextUp.

Noua achiziție dezvoltă capabilitățile Symfonia în sănătate, farmacie, construcții, retail, comerț, distribuție, gestiunea depozitelor și în operațiuni specifice fiecărei industrii, permițând grupului să sprijine o gamă mai largă de companii, cu software adaptat nevoilor din domeniul lor de activitate.

Achiziția consolidează poziția Symfonia în România și susține strategia pe termen lung a grupului: construirea unui ecosistem software european puternic, bazat pe expertiză locală, relații solide cu clienții și cunoaștere aprofundată a industriilor.

„Achiziția Setrio extinde portofoliul nostru actual cu soluții inovatoare pentru retail, comerț, distribuție și gestiunea depozitelor, pentru sănătate și pentru procese specifice fiecărei industrii. Echipa și competențele Setrio susțin poziția noastră de jucător software regional de top și creează o bază și mai solidă pentru viitoarele inovații în cloud și pentru cele bazate pe AI”, a declarat Piotr Ciski, CEO Symfonia Group.

Împreună, cele două companii sunt prezente în mai multe industrii în care gestiunea eficientă a stocurilor, procesele de comandă, mobilitatea și performanța operațională sunt esențiale pentru creșterea afacerii. Symfonia și Setrio vor oferi clienților un portofoliu mai larg de soluții software, gândite să răspundă atât cerințelor de reglementare, cât și provocărilor operaționale specifice fiecărui sector.

„Pentru Setrio, intrarea în Symfonia Group este un pas care va accelera evoluția produselor și serviciilor noastre și ne va asigura un context bun de dezvoltare într-un mediu tehnologic aflat în schimbare rapidă. Pentru clienții noștri, acest lucru se traduce prin accesul mai rapid la produse îmbunătățite, funcționalități noi și integrări extinse”, a declarat Marius Ciupercă, director general Setrio. „Ca parte din Symfonia Group, putem duce expertiza noastră în gestiunea depozitelor, comenzi B2B și mobilitatea echipelor din teren către noi verticale de business și noi piețe, continuând în același timp să lucrăm cu companiile și industriile care au avut încredere în noi de-a lungul anilor.”

Clienții din România au acces la o suită software completă, construită în jurul nevoilor lor, și continuă în același timp să lucreze cu furnizori locali de încredere.

„Construim un ecosistem care sprijină companiile să crească prin tehnologie. Competențele Setrio completează expertiza noastră în ERP și în software pentru sănătate și ne permit să ne adresăm unui spectru mai larg de clienți din piața din România”, a declarat Roxana Epure, CEO Symfonia România. „Împreună putem fi partener pentru și mai multe companii locale și le putem acoperi mai bine nevoile tehnologice, cu software de încredere și cu o bună înțelegere a industriei în care activează.”

Competențele Setrio se suprapun peste zone în care Symfonia și-a construit deja o expertiză semnificativă. Achiziția deschide oportunități de colaborare, de dezvoltare de produs și de schimb de expertiză între echipele din Polonia și România, ceea ce va accelera inovația, va aduce mai multă valoare clienților și va sprijini și mai bine companiile pe măsură ce cresc și se digitalizează.

Symfonia Group este o companie poloneză de software de încredere, cu o istorie de peste 30 de ani și sediul central în Varșovia. Sprijină peste 55.000 de companii și firme de contabilitate din Europa Centrală cu soluții ERP, financiare, de salarizare și de resurse umane, esențiale pentru activitatea acestora, în sectoare diverse, printre care producție, construcții, retail, servicii, sănătate, farmacie și sectorul public. De asemenea, oferă municipalităților și instituțiilor publice din Polonia soluții dedicate de ERP, management al documentelor, taxare și facturare electronică.

Susținută de fondurile de investiții Accel-KKR și MidEuropa, Symfonia Group și-a propus să devină furnizorul de software de referință al Europei Centrale, prin inovație nativ cloud și capabilități bazate pe AI, care ajută companiile locale să lucreze mai inteligent, să rămână conforme cu reglementările și să crească în siguranță.

„Ce diferențiază Symfonia este înțelegerea în profunzime a cadrului de reglementare local și a nevoilor reale ale companiilor, inclusiv ale firmelor de contabilitate din regiune, dublată de un portofoliu integrat care merge dincolo de software și include educație, comunitate și Fundația Symfonia. Un ecosistem solid de parteneri, cu alianțe tehnologice care includ Microsoft și AWS, precum și o echipă dedicată de servicii profesionale, cu expertiză atât pe produse, cât și pe reglementări, asigură fiecărui client un partener de business real”, susține firma poloneză.

De partea cealaltă, Setrio este o companie românească de software fondată în 2004, care dezvoltă soluții tehnologice pentru industriile de sănătate și logistică. În ultimii 22 de ani, echipa și softurile Setrio au sprijinit farmacii, cabinete medicale, clinici, producători și distribuitori să își eficientizeze operațiunile prin digitalizare, cu o abordare flexibilă, orientată către utilizator. Setrio susține că misiunea sa este să „găsească tehnologia și know-how-ul potrivite pentru a face operațiunile partenerilor mai eficiente și pentru a le susține parcursul, continuitatea și avantajul competițional”.

În anul 2025, firma bucureșteană Setrio Soft SRL a obținut venituri de 36,9 milioane de lei și profit de 2,2 milioane de lei cu 73 de angajați proprii, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.