Skip to content

OpenAI ia în calcul încetinirea dezvoltării inteligenţei artificiale, le-ar fi confirmat Sam Altman angajaţilor

Sam Altman
Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sam Altman, directorul general OpenAI, le-ar fi spus angajaţilor săi în această săptămână, în cadrul unei reuniuni interne, că ar putea încetini dezvoltarea celor mai avansate sisteme de inteligenţă artificială (AI), a relatat joi agenţia Bloomberg. Directorul ar fi declarat, de asemenea, că speră ca şi alte companii din domeniu să procedeze la fel, conform AFP.

Potrivit mai multor surse anonime, Sam Altman ar fi evocat o acţiune coordonată cu mai multe alte laboratoare. El ar fi recunoscut însă că unele dintre acestea ar putea refuza să participe, conform surselor citate de News.ro.

În iulie, Sam Altman declarase deja că a discutat cu oficiali ai Casei Albe despre „necesitatea” de a modera ritmul dezvoltării inteligenţei artificiale.

Congresul american, chemat să intervină

Această nouă poziţie a lui Sam Altman confirmă schimbarea de direcţie anunţată miercuri de companie. OpenAI s-a alăturat rivalei Anthropic pentru a cere Congresului american să adopte rapid norme obligatorii de siguranţă pentru dezvoltatorii celor mai puternice sisteme de inteligenţă artificială, în contextul în care chiar cercetătorii din domeniu lansează tot mai multe avertismente.

„Perspectiva unei dezvoltări a AI accelerate de AI necesită mai mult decât angajamente voluntare”, a scris miercuri Chris Lehane, responsabil pentru afaceri publice al companiei care a creat ChatGPT, ai cărei agenţi aflaţi în teste au piratat în această vară platforma Hugging Face.

El cere astfel Congresului să impună, până la sfârşitul lunii decembrie, norme comune pentru laboratoarele de vârf: teste obligatorii, evaluări efectuate de organisme independente şi raportarea transparentă a incidentelor de securitate.

Reguli internaţionale

OpenAI şi Anthropic, cele două companii rivale din San Francisco, afirmă că se apropie momentul în care o inteligenţă artificială ar putea să-şi proiecteze singură succesorul, fără niciun control uman, dar susţin că nu pot încetini de unele singure, deoarece acest lucru ar lăsa teren liber concurenţilor mai puţin prudenţi.

OpenAI doreşte reguli internaţionale care să stabilească „când şi cum ar trebui încetinită sau oprită dezvoltarea”. Anthropic solicită, la rândul său, un mecanism „legal şi verificabil” pentru o încetinire coordonată, poziţie reiterată miercuri pentru postul NBC.

La sfârşitul lunii iulie, directori ai Anthropic, OpenAI şi Google DeepMind au semnat un apel prin care solicitau guvernelor să se doteze cu instrumente pentru a putea încetini dezvoltarea inteligenţei artificiale.

Aceste intervenţii au loc la o zi după demisia intens mediatizată a unui cercetător care a trecut de la OpenAI la Anthropic, Jacob Coxon, şi care a acuzat cele două companii că „se joacă cu vieţile noastre”.

Afaceri

Dan Șucu

Patronatul Concordia: La jumătatea anului, avem o economie în căutarea direcției, între turbulențe externe și vulnerabilități interne

Laptop și dolari

Achiziție în IT-ul european: Platformă în care a investit și românul Daniel Dines, cumpărată de italieni. Prețul, de 10 ori mai mic decât evaluarea primită acum 4 ani

Ryan Reynolds, David Popovici și lideri din tech și business vin la București. Impact SEE’26 aduce 200 de speakeri și peste 2.500 de participanți

Cornel Amariei, fondator .lumen

Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), selectat într-un program guvernamental din Coreea de Sud. Cornel Amariei: „Primul startup românesc”

Startup-urile tech românești pot participa gratuit la Luxembourg Venture Days. Acces la investitori și fonduri europene de venture capital

Energie electrică - imagine generică

România este pe radarul unor fonduri cu cel puțin 1,2 miliarde EUR pentru energie, dar riscă să piardă o sumă similară din bani UE, care ar fi putut susține proiecte de peste 9 miliarde EUR

Roxana Epure_Marius Ciuperca_Piotr Ciski

Încă o firmă IT românească vândută polonezilor de la Symfonia Group

Laptaria cu Caimac

Fonduri UE 2026: Firma care deține „Lăptăria cu Caimac” a obținut 1,8 milioane EUR, finanțare nerambursabilă pentru două proiecte