Frații Pavăl (Dedeman) și-au adus director de HR pentru Carrefour de la Froo

Carrefour România, preluată recent de Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl (proprietarii Dedeman), a numit-o la conducerea departamentului de resurse umane pe directoarea de HR a rețelei de magazine de proximitate Froo, deținută de grupul polonez Zabka.

Carmen Dumitrache este noul director de resurse umane în cadrul Carrefour România. Ea a anunțat numirea într-o postare pe LinkedIn. Din octombrie 2024, Dumitrache a ocupat funcția de director de resurse umane al rețelei de magazine de proximitate Froo.

„Există momente în carieră care au o semnificație aparte. Pentru mine, acesta este unul dintre ele. Începând cu 1 iulie, am preluat rolul de Director Resurse Umane în Carrefour România, o companie pe care o cunosc și o indragesc de 25 de ani și al cărei client am fost încă de la începuturile sale în România. Este un privilegiu și o bucurie sa cunosc, acum, și oamenii din spatele brandului și să pot contribui, alături de colegii mei, la dezvoltarea unei companii românești de succes - pentru fiecare dintre clienții noștri”, a scris Carmen Dumitrache.

Carmen Dumitrache are o experiență de peste 20 de ani în domeniul resurselor umane, ocupând de-a lungul carierei poziții de conducere în companii precum Telekom România și Accenture. Ea a urmat programul ROCA Executive MBA la BBS-ASE (România-Canada) și a absolvit în 2021 programul Executive Master in Change la INSEAD.

Grupul francez Carrefour a anunțat la sfârșitul lunii iunie finalizarea vânzării operațiunilor din România către Pavăl Holding, proprietarul Dedeman, conform ZF.

Astfel, Pavăl Holding a preluat grupul Carrefour în România, respectiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. (aplicația românească de livrări Bringo, preluată de grupul francez Carrefour în 2017) și Columbus Active S.R.L.

Carrefour România a anunțat în luna februarie, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de grupul francez la începutul anului 2025 și este evaluată la aproximativ 823 milioane de euro.