Carrefour România, preluat de frații Pavăl, operează sub licență franceză, dar „accelerează colaborarea cu producătorii locali, pentru acoperire și mai mare la nivel național”

Lanțul de hipermarketuri Carrefour România, cumpărat de miliardarii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că „accelerează colaborarea cu producătorii locali, pentru acoperire și mai mare la nivel național”.

În 2026, Pavăl Holding, vehicul investițional controlat de frații Pavăl, fondatorii lanțului românesc de magazine de materiale de construcții Dedeman, a finalizat preluarea rețelei din România a grupului francez Carrefour. StartupCafe.ro a scris la începutul acestui an că tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de grupul francez la începutul anului 2025. Prețul se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

Și după preluarea integrală de către români, Carrefour România și-a menținut, cel puțin deocamdată, brandul francez, iar director general este în continuare managerul francez Gilles Ballot.

Francezii introduseseră anumite programe prin care au contractat producători români pe lanțul de aprovizionare al Carrefour România, dar acum, după preluarea afacerii de aici de către Pavăl Holding, lanțul de hipermarketuri anunță că accelerează și mai mult parteneriatele cu fermierii români.

„Carrefour România accelerează colaborarea cu producătorii locali și artizanii pentru acoperire și mai mare la nivel național”, a anunțat lanțul de hipermarketuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.

Carrefour România spune că implementează „viziunea accelerată de susținere a producătorilor locali atingând noi borne importante”.

„volume record de vânzare fructe și legume românești din cooperativele exclusive Grădina Noastră sunt în creștere cu 60% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut”,

„acoperire națională în magazinele Carrefour din 41 de județe pentru programul De aici, de aproape, dedicat susținerii artizanilor ultralocali”.

Cele două inițiative fac parte dintr-o direcție pe care compania și-a asumat-o încă din 2017, odată cu lansarea programului Grădina Noastră, prin parteneriate cu mici afaceri de familie, cooperative și fermieri români.

„În contextul preluării Carrefour România de către Pavăl Holding, susținerea producătorilor locali și creşterea numărului de produse românești în magazinele Carrefour rămâne unul dintre obiectivele strategice principale. În această etapă, retailerul operează sub brandul Carrefour, în baza unui drept de licență acordat de Grupul Carrefour”, subliniază compania deținută de frații Pavăl.

„Colaborarea cu producătorii locali este o alegere de business cu efect direct atât în comunitățile în care operăm, cât și în relevanța ofertei pe care o construim pentru clienții noștri - peste 2000 de producători români din portofoliul nostru construiesc alături de noi pentru a oferi clienților alegeri responsabile și de calitate de aici, de aproape. Am pornit mereu de la nevoile și capacitatea fiecărui partener, cât și de la nevoia clienților noștri de a alege românește în coșul săptămânal de cumpărături. Vom continua să investim în colaborări durabile și să aducem tot mai aproape de casele românilor produse create în comunitățile lor cu respect, cu grijă și gust de acasă”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

„Grădina Noastră”: 14 cooperative exclusive și o creștere de 60% a volumelor

În perioada ianuarie–iunie 2026, volumele de fructe și legume provenite de la producătorii din programul Grădina Noastră au crescut cu aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului 2025.

Acest program reunește în prezent 14 cooperative exclusive și peste 390 de producători de fructe și legume românești. Cooperativele acoperă principalele regiuni agricole ale României, de la Muntenia (Cooperativa Grădina Noastră din Brezoaele, Voinești, Grădina Noastră BIO, Vărăști, Malu Spart, Fierbinți și Însurăței), până la Dobrogea (Grădina Noastră din Ostrov), Moldova (Grădina Noastră din Huși), Transilvania (Grădina Noastră din Ciceu-Mihăiești, Căpușu Mare, Târgu Secuiesc), și Crișana (Grădina Noastră din Zărand).

În topul fructelor românești provenite de la fermieri locali în prima jumătate a anului se numără merele roșii, golden și red delicious, căpșune și cireșe, în timp ce la categoria legume, clienții s-au îndreptat către morcovi, ceapă galbenă, varză timpurie, castraveți cornichon, cartofi albi, verdeață românească (ceapă verde, pătrunjel verde, mărar, salată verde) și ridichi.

În prezent, o parte semnificativă din sortimentul de fructe și legume – de la afine, cirese, căpșune, mure și pepeni, la roșii (de grădină, roz, galbene, tip inimă de bou, prunișoare, roma), ardei kapia, iute și ardei gras Bianca, dovlecei rotunzi verzi, zucchini galbeni și verzi, cartofi noi, castraveți cornichon, ciuperci pleurotus, fasole galbenă, gulii, morcovi, vinete, varză – aprovizionarea este susținută exclusiv din producția românească, pe durata disponibilității de sezon. De asemenea, verdețurile precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul, leușteanul și ridichile provin din surse locale pe tot parcursul anului.

„De aici, de aproape”

Lansat în septembrie 2025, inițial cu nouă artizani din Piatra Neamț și Roman, De aici de aproape, programul dedicat artizanilor locali, este prezent astăzi în toate hipermarketurile și marketurile Carrefour din țară: 240 de magazine Carrefour, din 41 de județe și București, și peste 80 de orașe.

Această inițiativă reunește peste 530 de mici afaceri și aduce la raft mai mult de 6.300 de produse realizate chiar în inimile comunităților locale.

Portofoliul include o gamă variată de produse tradiționale, de la mezeluri, brânzeturi și lactate, până la articole de brutărie, miere, dulcețuri, siropuri, conserve și prăjituri, toate fiind expuse direct sub brandurile proprii ale producătorilor, în rafturile special destinate din fiecare magazin în parte. Din proiect fac parte artizani locali, mici afaceri de familie cu produse inovatoare sau tradiționale, situate pe o rază de aproximativ 50 de kilometri de magazine.

Compania își propune astfel să susțină atât producția românească, cât și dezvoltarea comunităților locale, răspunzând în același timp așteptărilor clienților de a găsi la raft produse realizate în România și cât mai aproape de locul în care locuiesc.

Printr-un contract simplificat, un proces de listare foarte rapid și livrări directe către magazinele din orașele lor, Carrefour le facilitează accesul acestora la raft și susține dezvoltarea afacerilor locale. De asemenea, artizanii deprind expertiza necesară pentru extindere și dezvoltarea afacerilor, astfel că mulți dintre aceștia au ajuns astăzi să livreze în orașele din apropiere sau în magazinele din Capitală, unde clienții regăsesc o colecție de produse ale artizanilor din țară. Artizanii și micile afaceri interesate să se alăture programului pot transmite o solicitare pe adresa ro_deaproape@carrefour.com sau se pot înscrie via site-ul carrefour.ro.

Carrefour România. 470 de magazine multi-format în 113 orașe. Lider în e-grocery

Primul retailer omnichannel din România are un ecosistem complet de cumpărături – în magazin și online, prin carrefour.ro, Bringo și parteneri precum Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol. Programul de loialitate Act For Good din Carrefour app reunește 3+ milioane de utilizatori.

Investiție 100% românească

Carrefour România face acum parte din Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România.

95% furnizori români alimentari. +2.000 producători locali.

Cea mai extinsă rețea locală din retailul românesc, susținută prin programe naționale precum Grădina Noastră, Deschidem Vinul Românesc și De aici, de aproape.

Pilon economic și social

Unul dintre cei mai mari angajatori din țară și companie certificată Top Employer (2023-2026), Carrefour România spune că a contribuit în 2025 cu aproape 1 miliard de lei la bugetul de stat prin taxe și impozite.