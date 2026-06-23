Frații Pavăl (Dedeman), undă verde de la Consiliului Concurenței să cumpere rețeaua de hipermarketuri Carrefour România

Tranzacția prin care Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman, urmează să cumpere grupul Carrefour în România a fost autorizată de Consiliul Concurenței.

Deși activitățile celor două grupuri implicate în tranzacție sunt diferite, autoritatea de concurență a analizat posibilele efecte ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali.

Analiza a vizat atât relația dintre comercianți și producători sau distribuitori, în care retailerii acționează în calitate de cumpărători, cât și relația dintre retaileri și consumatorii finali.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, precizează autoritatea de concurență, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Astfel, grupul Pavăl Holding a primit undă verde să preia grupul Carrefour în România, respectiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. (aplicația românească de livrări Bringo, preluată de grupul francez Carrefour în 2017) și Columbus Active S.R.L.

StartupCafe.ro a scris la începutul acestui an că tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de grupul francez la începutul anului 2025. Prețul se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale românești.

Grupul Pavăl Holding este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice și para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare și nealimentare, în special cele destinate copiilor și mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și activități de dezvoltare imobiliară, închiriere și subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

Grupul Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) și magazine de tip discount (Supeco).