Startup-urile tech românești pot participa gratuit la Luxembourg Venture Days. Acces la investitori și fonduri europene de venture capital

Fondatorii de startup-uri tech din România se pot înscrie gratuit la Luxembourg Venture Days 2026, eveniment european dedicat finanțării și dezvoltării companiilor de tehnologie, care va avea loc în perioada 14-15 octombrie. Antreprenorii români pot participa în cadrul delegației RoTechMission și vor avea acces la investitori, business angels, fonduri de venture capital și întâlniri de business.

Delegația este organizată de Romanian Tech Startups Association (ROTSA), în parteneriat cu Romania-Luxembourg Business Forum (RomLux) și Techcelerator și reprezintă cea de-a 11-a misiune RoTechMission dedicată internaționalizării startup-urilor românești.

Fondatorii interesați se pot înscrie aici, pe pagina oficială Luxembourg Venture Days.

Pentru a beneficia de condițiile oferite delegației românești, antreprenorii trebuie să selecteze opțiunea „from Romania” în formularul de înscriere.

Participarea la eveniment este gratuită, însă transportul și cazarea trebuie suportate individual de participanți.

Acces la investitori, business angels și companii

Luxembourg Venture Days a atras, la ediția din 2025, peste 3.400 de participanți, 330 de investitori și 400 de speakeri, potrivit organizatorilor.

Participarea în delegația românească le oferă fondatorilor acces la fonduri europene de venture capital, business angels și echipe de inovare din companii, precum și la sesiuni de networking și matchmaking.

Startup-urile selectate vor beneficia și de introduceri directe către investitori și reprezentanți ai ecosistemului de business din Luxemburg, facilitate de RomLux.

Participanții români vor avea acces și la evenimente conexe organizate în seara de 14 octombrie, precum și la recepția de închidere din 15 octombrie.

„Luxemburgul este unul dintre punctele de acces importante la capitalul instituțional și la rețelele de investiții europene. Pentru startup-urile românești care dezvoltă tehnologii cu impact strategic, în special în zona de apărare și reziliență, prezența într-un astfel de ecosistem poate deschide oportunități care sunt dificil de construit de la distanță”, spune Cristian Dascălu, Managing Partner și cofondator Techcelerator.

Acces gratuit și la European Angel Investment Summit

Fondatorii din delegația românească vor putea participa gratuit și la European Angel Investment Summit, organizat tot în Luxemburg, în perioada 14-15 octombrie.

Pentru acest eveniment este însă necesară o înregistrare separată.

Pe 14 octombrie, RomLux și Deloitte Luxembourg vor organiza și Luxembourg-Romania Financial Connectivity Forum, dedicat companiilor din banking, fintech și servicii financiare. Evenimentul este destinat exclusiv delegației românești.

În paralel, Defence Investment Forum va reuni investitori interesați de sectorul dual-use, cu oportunități în domenii precum cybersecurity, drone și sisteme anti-dronă, energie și producție avansată.

„Luxembourg Venture Days le creează antreprenorilor români contextul de a interacționa cu finanțatori și de a explora ecosistemul de cercetare și industrial din Luxemburg. Pentru companiile din domenii precum inteligența artificială, apărarea și tehnologiile dual-use, aceste conexiuni pot susține dezvoltarea, validarea și comercializarea de soluții noi”, spune Alexandru Dan, membru în Consiliul Director RomLux și coordonator al Comitetului de AI.

De ce Luxemburg pentru startup-urile tech

Luxemburgul încearcă să își consolideze poziția de hub european pentru tehnologii avansate. Strategia sa națională în domeniul inteligenței artificiale beneficiază de un buget de 100 de milioane de euro pentru perioada 2024-2028, potrivit informațiilor transmise de organizatori.

La acestea se adaugă inițiativa „Accelerating Digital Sovereignty 2030” și infrastructura de supercomputing MeluXina.

Printre speakerii confirmați la Luxembourg Venture Days se numără Philippe Tabarot, ministrul francez al Transporturilor, Michiel Scheffer, președintele Consiliului European de Inovare (EIC), Iwona Biernat, ofițer de investiții în cadrul European Investment Bank (EIB), și Herve Malaussena, fondator Move Capital.

RoTechMission continuă cu Slush, la Helsinki

Luxemburg este a doua etapă din calendarul RoTechMission din această toamnă, după France Digitale Day, programat la Paris pe 16 septembrie.

În noiembrie, delegația românească va merge la Helsinki pentru Slush, unul dintre marile evenimente internaționale dedicate startup-urilor și investitorilor.

În total, calendarul RoTechMission din 2026 cuprinde 6 evenimente în 5 țări europene.

ROTSA organizează astfel de misiuni pentru startup-urile românești din anul 2022, cu obiectivul de a le facilita accesul la piețe externe, investitori, parteneri și ecosisteme internaționale de tehnologie.