Fonduri UE 2026: Firma care deține „Lăptăria cu Caimac” a obținut 1,8 milioane EUR, finanțare nerambursabilă pentru două proiecte

Firma agro-alimentară Agroserv Măriuța, fondată de fermierul Nicușor Șerban, deținătoarea brandului „Lăptăria cu Caimac”, a obținut o finanțare nerambursabilă în valoare de peste 1,8 milioane EUR.

Finanțarea obținută va fi folosită pentru două proiecte de producere a energiei electrice din surse regenerabile, anunță firma Agroserv Măriuța.

Proiectele au fost depuse în cadrul schemei de ajutor administrate de AFIR destinată sprijinirii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aprobate este de 1.804.417 euro, după cum urmează:

Fabrica - finanțare nerambursabilă de 1.078.000 euro pentru instalarea unei capacități fotovoltaice de 2 MW, cu sistem de stocare integrat. Aproximativ 90,31% din energia produsă va fi utilizată pentru autoconsum;

Ferma - finanțare nerambursabilă de 726.417 euro pentru instalarea unei capacități fotovoltaice de 1,349 MW, cu sistem de stocare integrat. Aproximativ 97,18% din energia produsă va fi utilizată pentru autoconsum.

Implementarea proiectelor va contribui la reducerea dependenței firmei de energia electrică achiziționată din rețea, la optimizarea costurilor operaționale și la eficientizarea consumului energetic în cadrul fabricii și fermei.

Agroserv Măriuța, care deține „Lăptăria cu Caimac”, a trecut pe profit în anul 2025

Firma agro-alimentară Agroserv Măriuța a revenit pe profit net în anul 2025, după cum am scris pe StartupCafe.ro. Compania românească a raportat vânzări de 109 milioane de lei în anul 2025, o creștere de 22% comparativ cu anul precedent, EBITDA de 20,9 milioane de lei, o majorare cu 110%, în timp ce profitul net s-a ridicat la 3,7 milioane de lei, față de o pierdere de 3,6 milioane de lei în 2024.

În 2025, veniturile nete ale Agroserv Măriuța din vânzarea de produse lactate s-au ridicat la 77,5 milioane de lei, în creștere cu 18% comparativ cu anul precedent, acestea continuând să aibă cea mai mare contribuție la cifra de afaceri. Pe parcursul anului 2025, compania a procesat aproximativ 10 milioane de litri de lapte, o majorare cu 3% față de 2024. În plus, numărul de produse vândute a fost de peste 9,7 milioane de unități în 2025, în creștere cu 10% față de 2024.

Pentru anul 2026, Agroserv Măriuța vizează vânzări nete de 110,8 milioane de lei, EBITDA de 20,4 milioane de lei și un profit net de 2,3 milioane de lei. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei pentru 2026 va fi votat în cadrul Adunării Generale anuale a Acționarilor, care va avea loc în data de 27 aprilie 2026.

Acțiunile Agroserv Măriuța sunt listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând cu data de 21 mai 2021 și se tranzacționează sub simbolul MILK.