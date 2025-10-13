FOTO Noi metode de înșelăciune cu vânzare de conturi cripto și cu SMS-uri false, descoperite de Binance. Recomandările specialiștilor

Infractorii și-au diversificat metodele de a fura datele și conturile persoanelor care dețin criptomonede, iar acum aceștia lansează scam-uri cu vânzare de conturi crypto și spoofing prin SMS mai elaborat, avertizează platforma de tranzacționare Binance într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Escrocheriile de vânzare de conturi apar atunci când infractorii conving utilizatorii să-și dezvăluie detaliile contului, de obicei în schimbul unei recompense financiare. Odată ce escrocii obțin aceste detalii, pot efectua tranzacții neautorizate, ceea ce poate duce la pierderi financiare pentru utilizatori și la alte probleme legale.

În lumea digitală de astăzi, securitatea și confidențialitatea online sunt extrem de importante, mai ales când vine vorba de bani. Protejarea datelor bancare și ale portofelelor cripto este crucială, iar, în plus, vânzarea conturilor cripto este interzisă, spun specialiștii Binance.

Ce sunt scam-urile cu vânzarea de conturi

Pe scurt, pe Binance, escrocheriile cu vânzarea de conturi cripto apar atunci când utilizatorii sunt convinși să-și ofere detaliile contului unei alte persoane, în schimbul unor beneficii promise, de obicei recompense în bani. Acest lucru implică, de obicei, vânzarea atât a accesului la contul cripto, cât și la contul bancar asociat acestuia.

Escrocul se pretinde apoi a fi un vânzător, promovând produse sau servicii false de regulă către persoane care nu sunt pe Binance. Planul său: să obțină plăți pentru aceste produse sau servicii inexistente în contul bancar asociat contului cripto vândut. Ulterior, poate folosi fondurile furate pentru a cumpăra criptomonede.

Victimele își dau seama că au fost înșelate când constată că produsele sau serviciile plătite nu există. Ele raportează frauda, ceea ce duce la blocarea contului bancar asociat contului cripto vândut, spun experții. Persoana care a deținut inițial contul poate întâmpina probleme legale și financiare, chiar dacă nu știa ce se întâmplă. Specialiștii Binance spun că datele bancare și cele cripto nu trebuie să fie împărtășite sau să fie vândute.

Riscurile care vin cu vânzarea de conturi

Probleme legale: Titularul inițial al contului se poate trezi implicat în complicații legale . Acesta ar putea fi urmărit penal pentru presupusa implicare în activități frauduloase;

. Acesta ar putea fi urmărit penal pentru presupusa implicare în activități frauduloase; Conturi blocate: Banca poate opri orice activitate în conturile bancare implicate (atât cel folosit în escrocherie, cât și altele asociate). Acest lucru va întrerupe plățile obișnuite și alte activități financiare legate de aceste conturi;

(atât cel folosit în escrocherie, cât și altele asociate). Acest lucru va întrerupe plățile obișnuite și alte activități financiare legate de aceste conturi; Pierderi financiare: Pe lângă suma inițială oferită escrocului, adevăratul titular al contului poate suferi pierderi suplimentare din cauza amenzilor sau cheltuielilor legale rezultate din procese sau investigații.

din cauza amenzilor sau cheltuielilor legale rezultate din procese sau investigații. Furt de identitate: Scam-ul poate servi și ca poartă către furtul de identitate, dacă escrocul decide să exploateze detaliile personale asociate contului.

Cum se pot proteja utilizatorii de scam-uri? Recomandările Binance

Utilizatorii trebuie să se informeze: Majoritatea furnizorilor precizează clar că partajarea sau vânzarea conturilor către terți este strict interzisă ;

; Utilizatorii trebuie să fie vigilenți: Se recomandă verificarea regulată a conturilor pentru activități neobișnuite . Actualizarea frecventă a parolelor și activarea autentificării cu doi factori (2FA) adaugă securitate suplimentară;

. Actualizarea frecventă a parolelor și activarea autentificării cu doi factori (2FA) adaugă securitate suplimentară; Anunțarea autorităților: Dacă utilizatorii suspectează sau cred că profilurile/conturile lor au fost compromise, se recomandă informarea imediată a Binance, dar și a băncii la care conturile sunt asociate celor cripto. Acțiunea rapidă poate reduce daunele.

Ce este SMS Spoofing și cum funcționează

Atacatorul de SMS spoofing modifică identitatea expeditorului (numele sau numărul de telefon care apare pe telefonul destinatarului) pentru a face ca mesajul text să pară că provine de la o sursă de încredere. Scopul este de a păcăli victima să urmeze instrucțiunile din mesaj, arată o altă analiză Binance.

Din cauza modului în care funcționează sistemele SMS, mesajul unui escroc poate apărea în același fir de conversație cu mesajele legitime anterioare de la furnizor, ceea ce face mai dificilă deosebirea între comunicarea reală și cea frauduloasă. Ca urmare, utilizatorii pot fi induși în eroare să dea click pe link-uri malițioase sau să contacteze un escroc la un număr de telefon fals furnizat, spun experții platformei.

Sursă: Binance Sursă: Binance

Identificarea mesajelor de tip spoofing – recomandările Binance

Atenție la mesajele de avertizare cu numere false de asistență/securitate pentru clienți: Orice mesaj de avertizare pe care îl primesc utilizatorii, care face referire la securitatea/activitatea contului sau la transferuri de fonduri și care cere sunatul la un număr de telefon, este o escrocherie; Evită link-urile: Se recomandă evitarea deschiderii link-urilor primite prin mesaj text. Link-urile pot duce la site-uri de phishing care încearcă să fure datele de autentificare, cum ar fi parolele sau cheile private, sau chiar să instaleze malware pe dispozitive.

Orice mesaj de avertizare pe care îl primesc utilizatorii, care face referire la securitatea/activitatea contului sau la transferuri de fonduri și care cere sunatul la un număr de telefon, este o escrocherie;

Listă de link-uri de phishing. Sursă: Binance

Ce faci dacă ești vizat de un SMS falsificat?

„Dacă suspectezi că cineva ți-a trimis un SMS falsificat, contactează imediat o autoritate de aplicare a legii. Dacă SMS-ul falsificat este legat de Binance, raportează și echipei de asistență Binance. Dacă contul tău Binance a fost compromis, îngheață creditul pentru a preveni infractorii să deschidă noi conturi pe numele tău. Pentru a proteja activele digitale pe care le deții, dezactivează-ți contul tău Binance urmând acest ghid. Nu trimite niciodată detaliile contului Binance, codul 2FA sau alte informații financiare nimănui, chiar dacă cei care le solicită par legitimi la prima vedere. Pe lângă falsificarea SMS-urilor, escrocii pot încerca să te înșele și prin e-mail sau alte canale”, transmite platforma.

Vânzarea conturilor poate părea o modalitate ușoară de a face bani, dar este extrem de riscantă și poate aduce probleme legale și financiare. De aceea, experții spun că respectarea legii și protejarea identității financiare sunt esențiale.

În plus, atacurile de tip SMS spoofing se bazează pe manipularea încrederii și a urgenței, mai degrabă decât pe exploatarea slăbiciunilor tehnice. Utilizatorii trebuie să rămână vigilenți, să fie bine informați și să anunțe autoritățile în de compromitere a conturilor.

Binance amintește că orice firmă legitimă nu va cere partajarea de date sensibile și personale și sunatul la numere necunoscute prin SMS.