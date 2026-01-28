Fostul director al Northvolt, speranța eșuată a independenței Europei în domeniul bateriilor, caută bani pentru o nouă afacere

Peter Carlsson, fostul director general al companiei suedeze Northvolt, care voia să construiască baterii pentru vehicule electrice, dar care a ajuns în faliment, caută acum bani pentru o nouă afacere de inteligență artificială.

Carlsson a lansat startup-ul Aris Machina anul trecut, care folosește inteligență artificială pentru a ajuta procesul de producție, la câteva luni după ce Northvolt s-a prăbușit, potrivit Tech.eu.

Inițiativa a atras 10,7 milioane dolari într-o rundă pre-seed, din partea investitorilor de tip angel, Earlybird și Village Global.

Fostul CEO al Northvolt spune că procesul de strângere a fondurilor după prăbușirea companiei „Nu a fost deloc ușor. Te simți incredibil de vinovat față de oamenii care au pierdut mulți bani. Este important să recunoaștem că călătoria Northvolt nu a fost una a VC-ului. Am construit Northvolt mai întâi cu investiții industriale, apoi mai târziu cu fonduri mari precum Goldman Sachs. Din punct de vedere emoțional, a fost greu”.

El a fost prezent, alături de Siddharth Khullar, fostul vicepreședinte de inginerie și inteligență artificială tot de la Northvolt, acum CEO al Aris Machina, la conferința GoWest VC din Göthenburg.

Acolo, cei doi au vorbit despre faptul că există un interes legat de startup-ul AI: „Per ansamblu, cred că a existat o curiozitate și un interes destul de mare față de ceea ce facem”. Carlsson a spus că mulți potențiali clienți Aris Machina știu că inteligența artificială va perturba modul în care ei lucrează, dar nu știu cum.

„Din experiența mea, atât discuțiile cu investitorii, cât și cele cu clienții au fost extrem de tonale în sensul „spune-ne tot ce ai învățat””, a spus Khullar.

În noiembrie 2025, Aris Machina a lansat sistemul său de operare agentic (OS) pentru producție, împreună cu produsele Protos, pentru cercetare și dezvoltare, și Gemba, pentru producție efectivă.

Despre Northvolt

Northvolt, odinioară considerat un pionier al industriei europene de baterii, a intrat în faliment în martie 2025, după ce fusese plasat anterior sub protecţia falimentului conform legislaţiei americane (Chapter 11). Compania nu a reuşit să scaleze producţia la uzina sa principală din nordul Suediei, în ciuda sprijinului de la clienţi precum producătorul de camioane Scania.

Cu un portofoliu de comenzi de 50 miliarde dolari din partea unor constructori auto ca BMW, Volkswagen, Volvo Cars şi Audi, Northvolt promitea să fie liderul european al bateriilor.

Însă toate aceste comenzi au fost anulate după intrarea în faliment. Din 2016, Northvolt a atras peste 10 miliarde dolari în finanţări (capital propriu, datorii şi fonduri publice) şi a avut la un moment dat peste 6.000 de angajaţi, majoritatea concediaţi ulterior. Printre cei mai mari acţionari se aflau Volkswagen (cu o participaţie de 21%) şi Goldman Sachs (19%).