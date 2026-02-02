Fonduri UE 2026: Peste 40 milioane EUR, finanțări pentru firme și alți beneficiari care fac proiecte de mobilitate urbană

Startup-uri, firme mici și mijlocii (IMM), universități și primării din România se pot înscrie online la patru apeluri de finanțare EIT Urban Mobility, susținute cu fonduri europene, în valoare totală de peste 40 de milioane de euro.

EIT Urban Mobility a lansat seria de apeluri de finanțare pentru 2026, cu un buget total de peste 40 de milioane de euro, dedicat soluțiilor care fac orașele mai accesibile, mai sigure și mai sustenabile.

Domeniile vizate includ:

logistica urbană,

transportul public,

electrificarea,

utilizarea datelor și a inteligenței artificiale,

intersecția dintre sănătate și mobilitate.

Termenele încep din 12 februarie 2026 și continuă pe parcursul anului 2026. Organizațiile din România pot intra în competiție cu proiecte de inovare, finanțare pentru startup-uri sau testări rapide ale soluțiilor în orașe, în condiții reale de utilizare.

Lista oportunităților de finanțare EIT Urban Mobility 2026:

Apel deschis pentru consorții formate din companii, universități/centre de cercetare, organizații educaționale și orașe. Finanțează proiecte pregătite de implementare în arii precum logistica urbană, transportul public, managementul datelor, electrificare și combustibili alternativi, sănătate și mobilitate.

Deadline-uri:

12 februarie 2026 (primul cut-off)

18 iunie 2026 (al doilea cut-off)

Apel dedicat startup-urilor pre-seed, seed și Series A, care pot obține finanțare de până la 2,5 milioane de euro per companie, printr-un proces de aplicare cu mai multe cut-off-uri în 2026.

Următorul deadline: 23 februarie 2026

Apel deschis pentru startup-uri și IMM-uri interesate de pilotare rapidă. Aplicanții trebuie să aleagă o provocare propusă de un oraș și să depună un proiect pilot de 6 luni, adaptat contextului local.

Deadline: 12 martie 2026

Apel deschis pentru organizații și experți care pot livra programe de training sau servicii de suport cu impact, sustenabile financiar și scalabile.

Deadline: 29 septembrie 2026

Cui se adresează apelurile EIT Urban Mobility

Apelurile acoperă etape diferite ale maturității unei soluții de mobilitate urbană și se adresează:

startup-urilor care caută finanțare pentru creștere;

IMM-urilor care pot pilota rapid o soluție cu un oraș;

universităților și centrelor de cercetare interesate de proiecte aplicate și consorții;

orașelor și instituțiilor publice care vor să definească provocări reale și să testeze soluții în teren.

Sprijin pentru aplicanții din România

„Organizațiile din România care doresc să aplice la finanțările EIT Urban Mobility pot solicita sprijin de orientare privind condițiile și pașii de aplicare. În calitate de reprezentant al EIT Urban Mobility în România, echipa Iceberg+ poate ajuta la identificarea apelului potrivit, în funcție de stadiul soluției și tipul organizației, la verificarea eligibilității și la clarificarea elementelor-cheie din procesul de aplicare, inclusiv identificarea de noi parteneri pentru implementare”, a declarat Alexandra Hîncu, Reprezentant EIT Urban Mobility în România.

Pentru detalii despre aplicare, organizațiile interesate pot contacta echipa Iceberg+ la adresa de e-mail: com@iceberg.plus .

EIT Urban Mobility este o comunitate de inovare lansată de Institutul European pentru Inovație și Tehnologie (EIT), susținut de Uniunea Europeană cu fonduri din programul Horizon. EIT Mobility sprijină inovarea în mobilitatea urbană la nivel european prin finanțări, pilotări și programe de accelerare, conectând startup-uri, companii, universități și orașe pentru a implementa soluții cu impact real în mediul urban.

Iceberg+ este EIT Urban Mobility Representative în România și contribuie la conectarea actorilor locali la oportunitățile și parteneriatele europene din domeniul mobilității urbane.