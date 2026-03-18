Kaufland oferă finanțări totale de 600.000 EUR pentru proiecte civice, în România

Organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) românești, unitățile de învățământ și inițiativele locale vor putea obține, și anul acesta, noi finanțări, dintr-un buget total de 600.000 EUR oferit de Kaufland, prin programul Start ONG 2026, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Organizatorul spune că programul a fost construit ca „cel mai simplificat instrument de finanțare pentru ONG-urile mici, instituțiile de învățământ și inițiativele locale din România”.

Ediția de anul acesta păstrează aceeași structură ca anul trecut: 10 apeluri lunare, cu un buget total de 400.000 EUR, care asigură acces constant la resurse pentru ONG-uri mici, instituții de învățământ și grupuri de inițiativă pentru proiecte în 5 domenii cheie: educație, sănătate, mediu, cultură și social.

Apelurile se deschid în data de 1 a fiecărei luni calendaristice, iar proiectele pot fi depuse în cadrul celor 3 praguri de finanțare:

până la 1.000 EUR;

între 1.000 și 5.000 EUR;

între 5.000 și 10.000 EUR.

Regulamentul ediției 2026 poate fi consultat AICI, iar înscrierile se pot face AICI.

De asemenea, ediția 2026 adaugă o nouă dimensiune: susținerea proiectelor care pregătesc comunitățile pentru schimbările sociale, tehnologice și culturale care influențează deja comunitățile din România.

Componenta dedicată intervențiilor inovatoare este consolidată prin două apeluri speciale, cu un buget total de 200.000 EUR, dublat față de ediția anterioară. Astfel, vor fi finanțate 20 de proiecte care își propun să răspundă schimbărilor actuale si viitoare și să genereze modele și soluții replicabile.

Compania spune că a dublat bugetul ca răspuns la performanța demonstrată în 2025 a proiectelor finanțate prin apelurile speciale.

Pe lângă componenta finanțării, ediția 2026 consolidează componenta de dezvoltare organizațională, astfel încât direcția dedicată pregătirii pentru viitor să se reflecte atât prin granturi, cât și prin creșterea capacității beneficiarilor. Programul va include 4 academii, dedicate inovării și dezvoltării capacității organizațiilor de a construi proiecte mai solide și intervenții relevante în comunități. Acestea vorfi completate de webinarii tematice și sesiuni de pregătire pentru apelurile speciale, orientate către structurarea ideii, metodologie și comunicare de impact.

Ediția 2025 s-a încheiat cu rezultate care au confirmat impactul programului și potențialul său de evoluție. 598.633 EUR au fost investiți în 136 de proiecte implementate în toate județele țării, intervenții care au ajuns direct la 41.926 de beneficiari. Proiectele finanțate au răspuns unor nevoi concrete din educație, sprijin pentru grupuri vulnerabile, mediu, sănătate și cultură.