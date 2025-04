Fonduri UE 2025: Granturi IMM de câte 200.000-1 milion EUR pentru investiții în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est pot obține granturi de câte 300.000-1 milion EUR pe proiect, pentru investiții în economia circulară, în cadrul Programului Regional (Regio) Nord-Est, finanțat cu fonduri europene.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre apelul de proiecte pentru Economie Circulară / Creșterea durabilă a IMM. Între timp, ADR Nord-Est a lansat varianta oficială a Ghidului Solicitantului Investiții pentru Economie Circulară / Creșterea durabilă a IMM, cu anexe.

Lni, 5 mai 2025, de la ora 12.00, antreprenorii și consultanții interesați pot participa la un webinar pe tema acestei linii de finanțare, organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și ADR Nord-Est. Antreprenorii și consultanții interesați se pot înscrie la webinar AICI.

IMM-urile eligible vor putea să-și depună proiectele în sistemul MySMIS2021 în perioada 02.06.2025, ora 14:00 - 31.07.2025, ora 14:00.

Linia de finanțare are un buget total disponibil de 30 milioane EUR (85% din fonduri europene și 15% de la bugetul de stat). Din acești bani, firmele beneficiare vor putea obține ajutoare de câte 200.000-1 milion EUR pe proiect.

Granturile sunt formate din ajutor de minimis și ajutor regional pentru investiții.

Partea de ajutor regional pentru investiții nu poate depăși 300.000 EUR în cadrul unui proiect, iar cheltuielile eligibile aferente acestui tip de sprijin sunt finanțate 100% din fonduri publice, ceea ce înseamnă că antreprenorii nu trebuie să aducă aport propriu aferente acestora.

Partea de ajutor regional are o intensitate între 60% și 75%, în funcție de dimensiunea firmei și de județul de implementare a investiției. Antreprenorii trebuie să contribuie cu cofinanțare proprie pentru cheltuielile eligibile de minimum 40%-25%.

Banii sunt destinați firmelor mici și mijlocii (max. 249 salariați) cu sediul social înregistrat în Regiunea Nord-Est cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului. În cazul firmelor străine, se acceptă punct de lucru înregistrat în scop fiscal în Regiunea Nord-Est.

Investițiile trebuie făcute în Regiunea Nord-Est, în mediul urban sau rural. Prin excepție, microînreprindeirle (sub 10 salariați) trebuie să facă investiția în mediul urban, în această regiune.

Regiunea Nord-Est cuprinde județele:

Iași,

Bacău,

Botoșani,

Neamț,

Suceava,

Vaslui.

Condiții de eligibilitate a firmelor, la ajutoarele de max. 1 milion EUR din zona Moldovei

IMM-urile solicitante trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate pentru a fi luate în calcul la finanțare, printre care:

2. Firma a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în ultimul an fiscal încheiat pentru care există situații financiare aprobate. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2025 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2024 (prima zi lucrătoare din anul 2024) și nu trebuie să fi avut activitatea suspendată pe perioada ultimului an fiscal încheiat (anul 2024) și în cursul anului 2025.

3. Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același cost aferent aceluiași tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

4. Proiectul contribuie la o tranziție către o economie durabilă, climatic-neutră și circulară, inclusiv prin măsuri menite să sporească eficiența resurselor.În cadrul acestui apel sunt sprijinite proiectele care au ca obiectiv creșterea durabilă prin implementarea a cel puțin două dintre următoarele tipuri de investiții:

a) investițiile care optimizează utilizarea resurselor prin înlocuirea materiilor prime principale cu materii prime secundare (reparate, reutilizate sau recuperate, inclusiv reciclate);

b) investiții pentru colectarea, sortarea, stocarea, decontaminarea, pretratarea și tratarea altor produse, materiale sau substanțe generate de beneficiar sau de terți și care altfel ar fi neutilizate sau utilizate într-un mod mai puțin eficient din punct de vedere al utilizării resurselor în vederea reutilizării, reparării și remanufacturării;

c) investiții pentru promovarea simbiozei industriale prin valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii ca materii prime pentru alte industrii;

d) investiții care îmbunătățesc utilizarea eficientă a resurselor prin o reducere netă a resurselor consumate pentru a obține același volum al producției, comparativ cu un proces de producție preexistent utilizat de beneficiar;

e) investiții pentru implementarea tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon, precum și utilizarea carbonului captat în industrie, cu exceptia investițiilor destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;

f) realizarea de servicii de proiectare pentru reparabilitatea, reutilizarea, upgradarea și reciclarea produselor și realizarea de produse cu durabilitate crescută.

g) investiții privind colectarea separată și sortarea deșeurilor în vederea pregătirii pentru reutilizare sau reciclare;

h) investiții pentru prevenirea și reducerea generării de deșeuri, pregătirea în vederea reutilizării, decontaminarea și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar în vederea reutilizării, reparării și remanufacturării;

i) investiții care vizează proiectarea și realizarea de produse cu durabilitate crescută care sunt obținute cu un consum mai redus de materie prima sau energie, cu o durata de viață mai îndelungată, care pot fi reparate și care generează mai puține deșeuri;

j) investiții care vizează utilizarea în cadrul întreprinderii a surplusurilor sau materialelor secundare rezultate din ciclul operațional;

k) implementarea de tehnologii ecologice în fabricile de prelucrare a materialelor pentru a minimiza producerea de deșeuri și a maximiza eficiența resurselor.

5. Proiectul vizează cel puțin unul din domeniile de specializare inteligenta ale Regiunii Nord- Est. Proiectul poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, înregistrate la Registrul Comerțului în condițiile Legii 265 din 22 iulie 2022, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

Lista domenii și subdomenii RIS3 NE:

AGROALIMENTAR & INDUSTRIA LEMNULUI

ENERGIE

MEDIU

TEXTILE

TIC

SĂNĂTATE

TURISM

Investiții eligibile la finanțările de câte 200.000-1 milion EUR

Sunt finanțate proiecte care vor avea drept scop implementarea de activități specifice economiei circulare, de tipul: