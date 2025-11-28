Noi fonduri europene în România: Perioada de accesare a celor 165 milioane EUR pentru brutării, făbricuțe de bere sau de lactate și pentru alte afaceri în producția de alimente. Ghidul oficial și lista codurilor CAEN eligibile DR-23

S-a anunțat perioada în care antreprenorii din toată România vor putea solicita ajutoare de până la 10 milioane EUR pentru brutării sau maximum 3 milioane EUR pentru făbricuțe de bere sau de produse lactate, precum și pentru alte afaceri din sectorul procesării alimentare, prin intervenția DR-23 finanțată din fonduri europene. Antreprenorii au la dispoziție Ghidul oficial de finanțare și lista codurilor CAEN eligibile.

Se sesiunea de depunere a proiectelor pe site-ul AFIR se va deschide în perioada 15 decembrie 2025 – 16 februarie 2026, în cadrul liniei de finanțare DR-23 - a anunțat, vineri, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Fondurile disponibile pentru DR-23 sunt de 164.929.100,00 Euro, împărțite astfel:

- componenta înființare – 82.464.550,00 euro;

- componenta modernizare– 82.464.550,00 euro;

Conform anunțului oficial de lansare a finanțării, alocarea disponibilă aferentă etapei de depunere lunare I reprezintă 100% din alocarea componentei, dacă sesiunea de depunere s-a închis în prima etapă lunară și respectiv 50% din alocarea componentei dacă sesiunea de depunere s-a închis în a II-a etapă lunară.

Alocarea disponibilă aferentă etapei de depunere lunare II reprezintă 50% din alocarea componentei, la care se adaugă alocarea neconsumată de la etapa lunară I, dacă sesiunea de depunere parcurge cele două etape.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor este de 45 de puncte atât pentru componenta înființare cât și pentru componenta modernizare.

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:

Pentru componenta înființare:

70 puncte (15.12.2025 – 14.01.2026)

45 puncte (15.01.2026– 16.02.2026)

Pentru componenta modernizare:

70 puncte (15.12.2025 – 14.01.2026)

45 puncte (15.01.2026– 16.02.2026)

AFIR a publicat și Ghidul solicitantului care se va utiliza pentru depunerea cererilor de finanțare pentru intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa I a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, finanțată prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027).

Prin această intervenție, AFIR spune că sprijină „investițiile destinate dezvoltării industriei alimentare românești și creșterii valorii adăugate a produselor agricole, în special pentru activități din domenii precum panificația, patiseria, cofetăria, fabricarea produselor zaharoase, a ciocolatei, a produselor de morărit și a altor preparate alimentare, precum și producția de băuturi fermentate sau oțet comestibil”.

Numărul estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul Schemei DR 23 este de maxim 130.

Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate pentru firme nu va depăși 65%.

Pentru a garanta că investiţia este viabilă, beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară din resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public, de minimum 35%, în funcție de intensitatea maximă a ajutorului acordat în județul în care este amplasată investiția.

Valoarea maximă a ajutorului acordat nu poate depăşi plafonul maxim/proiect, inclusiv pentru un proiect mare de investiții, după cum urmează:

a) maximum 10.000.000 euro/proiect pentru investiții de înființare în sectorul panificație;

b) maximum 3.000.000 euro/proiect pentru celelalte tipuri de investiții.

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM), companiile mari, cooperativele, grupurile și organizațiile de producători, precum și persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile familiale și individuale care activează în domeniul procesării produselor agricole.

Finanțarea vizează înființarea, extinderea și modernizarea unităților de procesare, achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, precum și dezvoltarea capacităților de comercializare – de la magazine proprii și rulote alimentare până la platforme online. Totodată, sunt sprijinite investițiile orientate spre digitalizare și eficiență energetică, în acord cu obiectivele de sustenabilitate ale Politicii Agricole Comune.

Vor fi sprijinite cu prioritate proiectele care pun accent pe valoare adăugată, calitate și inovație – produse tradiționale, montane, ecologice sau cu indicație geografică protejată – precum și proiectele propuse de cooperative și forme asociative.

Domenii eligibile la finanțare: fabrici de bere, producători de lactate, brutării și alte afaceri

Lista Codurilor CAEN eligibile este disponibilă în Anexa 1 la Schema de ajutoare DR 23 (pag 30) și cuprinde o serie de domenii de activitate (CAEN Rev. 3), dintre care menționăm:

Fabricarea produselor lactate 105

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon 106

Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase 107

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, inclusiv fabricarea pâinii fără gluten; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie fără gluten 1071

Fabricarea de mâncăruri preparate -fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată 1085

Fabricarea băuturilor 110

Fabricarea berii 1105

Investiții și cheltuieli care pot fi finanțate cu ajutoarele DR 23: de la construcții la software și altele

Investiții în active corporale:

a) Înființarea/ dezvoltarea de capacități de procesare a produselor agricole prin extinderea capacității de producție, diversificarea activității, diversificarea producției, schimbare fundamentală;

b) Înființarea/dezvoltarea de capacități de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului;

c) Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare, ca o componentă secundară a proiectului;

d) Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții, legate de eficiența energetică a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției, în condițiile în care investiția nu poate exista de sine stătător și se înscrie în definiția investiției inițiale conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

e) Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;

Investiții în active necorporale:

a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;

b) Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licențe pentru pregătirea implementării proiectului;

c) Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;

d) Marketingul produselor obținute.

Cheltuielile eligibile specifice referitoare la investiţiile iniţiale în active corporale noi se referă la următoarele:

a) construcţia, extinderea clădirilor, inclusiv infrastructură internă și utilități;

b) achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată, de utilaje, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime şi/sau comercializării produselor agroalimentare în cadrul proiectului;

c) cheltuieli generate de investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;

d) cheltuieli generate de investiții în eficiența energetică a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției ca investiție secundară valoric, dacă sunt intrinsec legate de investiția inițială și se înscrie în definiția investiției inițiale conform Regulamentului UE nr. 651/2014;

e) cheltuieli pentru asigurarea respectării condițiilor de igienă și a fluxului tehnologic.

Activele achiziţionate trebuie să fie noi.

Cheltuielile eligibile referitoare la investiţiile iniţiale în active necorporale:

a) achiziţionarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

b) achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnico-economică a proiectului;

c) organizarea şi implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;

d) marketingul produselor obținute.

Ghidul DR-23 cu grila de punctaj și anexele aferente sunt disponiile pe site-ul AFIR.