Fonduri europene în România: Câte 100.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale în județele Gorj, Dolj și Hunedoara. Ghidul propus

Se pregătesc noi ajutoare, de câte 100.000-300.000 EUR pentru înființarea de întreprinderi sociale în județele Gorj, Dolj și Hunedoara, printr-o nouă schemă propusă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

MIPE a publicat recent o propunere de Ghid al solicitantului pentru „Acțiunea dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, în cadrul Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027.

Bugetul total disponibil este de 27 de milioane de euro, împărțiți astfel:

Gorj : 9.000.000 EUR

: 9.000.000 EUR Hunedoara : 7.847.682 EUR

: 7.847.682 EUR Hunedoara - ITI Valea Jiului: 4.225.675 EUR

- ITI Valea Jiului: 4.225.675 EUR Dolj: 6.000.000 EUR

85% din buget provine din fonduri europene și 15% de la bugetul de stat.

Faza I - administratori de schemă de granturi

Antreprenorii sociali nu vor avea acces direct la finanțare. Mai întâi, banii vor fi împărțiți unor administratori de schemă de ajutoare de minimis.

Solicitanții eligibili care vor deveni administratori de schemă de ajutoare de minimis sunt:

Instituțiile de învățământ superior, cu sediul în zona vizată de apel, acreditate conform prevederilor legale în vigoare;

Unități administrativ teritoriale locale și/sau județene cu capacitate administrativă, tehnică, juridică și financiară în domeniul programelor cu finanțare nerambursabilă;

Organizații neguvernamentale (ONG) cu experiență în domeniul economiei sociale, constituite conform legislației naționale în vigoare referitoare la asociații și fundații, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Parteneriate între oricare dintre aceste entități sunt eligibile, cu mențiunea că dacă parteneriatul este constituit dintre o entitate publică și o entitate privată calitatea de lider o poate avea doar entitatea publică. În cazul parteneriatelor încheiate între entități private este obligatoriu ca cel puțin unul dintre parteneri să aibă sediul/punctul de lucru cu activitate desfășurată în zona vizată de apel.

Aceste organizații care vor deveni administratori de grant vor depune proiecte mari, pentru care vor putea primi ajutoare de minimum 2 milioane EUR fiecare. Valoarea maximă a ajutoarelor nerambursabile pentru proiectele mari ale administratorilor variază în funcție de județ, fiind egală cu bugetul maxim pe județul respectiv.

Faza II - ajutoare PTJ de câte 100.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale

Abia apoi, în cadrul proiectelor mari, administratorii de schemă de ajutoare de minimis vor recruta grupul-țintă, adică viitorii întreprinzători care vor înființa întreprinderi sociale și vor beneficia de ajutoare de minimis pentru acestea.

Administratorii de grant vor trebui să aloce minimum 70% din fondurile primite către granturile pe care le vor acorda antreprenorilor sociali.

Întreprinderile sociale nou-înființate, selectate la finanțare în proiectele mari vor primi ajutoare de minimis de câte 100.000-300.000 EUR fiecare.

Antreprenorii sociali vor trebui să asigure și ei cel puțin 5% din valoarea sprijinului nerambursabil primit. De asmenea, întreprinderea socială care primește ajutor trebuie să angajeze minimum 2 salariați.