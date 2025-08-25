Fonduri europene: 52,5 milioane EUR pentru finanțarea firmelor din București-Ilfov, prin instrumente financiare

Se pregătește o nouă linie de finanțare a firmelor din regiunea București-Ilfov, prin instrumente financiare susținute din fondurile europene alocate în cadrul Programului Regional București-Ilfov.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov a început procedurile pentru operaționalizarea instrumentelor financiare destinate firmelor românești, dar mai este destul de mult până când antreprenorii vor putea accesa efectiv finanțările.

Vorbim despre finanțarea 1.9 - Sprijin pentru creșterea competitivității IMM prin instrumente financiare, prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Instrumentul financiar va fi gestionat de Banca de Investiții și Dezvoltare, aflată în subordinea Ministerului Finanțelor. Firmele nu vor lua împumuturi direct de la BID, ci de la bănci partenere care vor avea rol de intermediari în program.

Acum facilitatea de instrumente financiare București-Ilfov este abia la început: BID depune un proiect la ADR București-Ilfov și urmează să primească 52,5 milioane EUR (din care 15 milioane EUR de la Uniunea Europeană și 37,5 milioane EUR sub formă de cofinanțare națională).

Conform Acordului de finanțare, scopul Instrumentului financiar supus executării de către BID este de a facilita accesul la finanțare pentru destinatarii finali identificați de intermediarii financiari selectați, care se încadrează pe specificul obiectivelor programului.

La final, cel puțin 52 de firme (micro, mici, mijlocii sau mari) ar urma să acceseze instrumente financiare prin această linie de finanțare, conform indicatorilor programului.