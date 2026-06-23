Superbet cumpără o firmă IT românească și deschide un hub tehnologic în Cluj-Napoca

Super Technologies, compania globală de pariuri sportive fondată de omul de afaceri Sacha Dragic, va cumpăra firma românească de software Crafting Technologies cu sediul în Cluj-Napoca, potrivit News.ro.

Achiziţia va susţine dezvoltarea primului hub tehnologic al companiei din România, recunoscută pentru calitatea soluţiilor inovatoare de software pe care le dezvoltă.

Noul centru din Cluj va completa activitatea celor peste 900 de specialişti în tehnologie care lucrează în birourile din Croaţia, Spania, Olanda, Brazilia şi Marea Britanie, arată oficialii Super într-un comunicat de presă.

„România oferă un ecosistem tehnologic matur şi competitiv, cu acces la specializări care sunt esenţiale pentru dezvoltarea organizaţiei noastre. Cluj-Napoca, în mod deosebit, combină un mediu dinamic de inovaţie cu o cultură bazată pe eficienţă operaţională, având şi avantajul unei bune proximităţi faţă de hub-urile noastre regionale. Crafting Technologies aduce cu sine o academie internă de talente bine pusă la punct, care formează ingineri şi dezvoltă competenţele echipelor existente, aspecte care reprezintă atuuri importante pentru capacitatea noastră de a dezvolta, pe termen lung”, a declarat Albert Simsensohn, Deputy CEO, Super.

Ca parte a acestei strategii de dezvoltare, Super va deschide în Cluj un prim set de 50 de roluri noi, integrând, totodată, în organizaţie, echipa de ingineri de la Crafting Technologies. Prin acest demers, Super îşi va consolida un puternic brand de angajator într-o regiune cu un potenţial semnificativ de creştere.

„În ultimii 10 ani, prin Crafting Software şi, acum, Crafting Technologies, am construit o echipă în jurul calităţii livrate de echipele noastre, încrederii şi parteneriatelor durabile. Am pornit ca un grup restrâns de prieteni pasionaţi de tehnologie şi am ajuns să construim sisteme critice pentru companii care au capacitatea de a creşte rapid. Pentru noi, acum, este un pas firesc să devenim parte din Super. Avem deja o conexiune tehnică solidă şi împărtăşim aceeaşi viziune în ceea ce priveşte autonomia de lucru, viteza de livrare a rezultatelor şi construirea unei infrastructuri robuste de tehnologie. Continuăm să creştem prezenţa pe care o avem în Cluj, împreună, ducând mai departe cultura organizaţională şi mentalitatea de succes care au definit Crafting de la început”, a precizat Gabriel Bota, Co-fondator şi CEO, Crafting Technologies.

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie cu operaţiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia şi Brazilia, precum şi centre de tehnologie în Spania, Olanda, Croaţia, Brazilia, Marea Britanie şi România. Super modelează viitorul divertismentului la scară globală şi interacţionează cu milioane de clienţi din întreaga lume.

Strategia pe termen lung a companiei este susţinută de investitori de top la nivel mondial. În 2019, Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, a realizat o investiţie strategică minoritară de 175 de milioane de euro. În 2025, compania şi-a consolidat poziţia financiară printr-un acord de refinanţare de 1,3 miliarde EUR, întărind parteneriatul cu Blackstone şi accelerând expansiunea globală.

Super respectă cele mai înalte standarde de conformitate, siguranţă şi responsabilitate. Compania este membră a Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Betting (IBIA) şi a Asociaţiei Europene pentru Betting şi Gaming (EGBA).