Fondul Mozaik, înființat de Sacha Dragic, fondatorul Superbet, cumpără majoritar o școală privată din București

Managerul de fonduri de investiții Mozaik Investments, inițiat și de omul de afaceri Sacha Dragic, fondator al companiei de pariuri Superbet, cumpără o participație majoritară în cadrul Genesis College, instituție privată de învățământ amplasată în nordul Bucureștiului, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

După ce va primi toate aprobările, Mozaik va furniza capital de creștere pentru accelerarea dezvoltării rețelei educaționale, prin investiții în campusuri noi și extinderea capacității de școlarizare, dar și dezvoltarea programului IB (International Baccalaureate).

Valoarea proiectelor ce urmează să fie implementate în urma tranzacției este de aproximativ 30 milioane EUR. Dosarul a fost deja înaintat Consiliului Concurenței pentru aprobare, iar achiziția va deveni efectivă după aprobarea Consiliului, moment în care se va finaliza și formal procedura de investiție, se explică în comunicat.

Genesis College este în plin proces de relocare a grădiniței,a școlii primare, a școlii gimnaziale și a liceului în fosta clădire Petrom Tower, parte a Petrom City, reconvertită dintr-un turn de birouri într-o unitate educațională, în urma unei investiții de peste 2 milioane EUR.

Noua locație va permite dublarea capacității Genesis, de la 500 la 1.000 de elevi, pentru ca, în viitor, noul campus să poată găzdui până la 3.000 de elevi.

Școala privată a fost fondată acum 25 de ani, fiind prima instituție acreditată în curriculum național în acest sens. Aceasta oferă un parcurs educațional complet, de la grădiniță până la liceu, și este una dintre puținele școli din România acreditate să desfășoare toate cele trei programe ale sistemului educațional International Baccalaureate (PYP, MYP și DP).

Totodată, Genesis College a fost prima instituție de învățământ care a implementat integral digitalizarea clasei din țară, încă din 2014, prin utilizarea platformelor educaționale Google for Education, primul liceu privat românesc care a deschis profilul economic și business management accesibil elevilor de liceu și prima școală care a dezvoltat un campus pe înălțime.

„Am fondat Genesis în anul 2000, cu obiectivul de a construi un sistem educațional performant, adaptat realităților economice și sociale actuale. După două decenii și jumătate, asocierea cu un partener financiar precum Mozaik reprezintă o validare a acestui efort și o oportunitate de scalare sănătoasă. Ne dorim să continuăm să creștem sustenabil, să atragem profesori de top și să oferim elevilor noștri o educație de nivel internațional într-un cadru modern, empatic și adaptat provocărilor viitorului. Totodată, credem că investițiile în educație trebuie să fie tratate cu aceeași rigoare ca cele în infrastructură sau sănătate, iar acest parteneriat confirmă această viziune”, a declarat Ioana Necula, fondatoare și CEO Genesis College.

Fondatoarea școlii, Ioana Necula, a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale, un MBA la Solvay Brussels School of Economics & Management și un program de Corporate Finance la London Business School. Și-a completat formarea academică cu programul de la Envisia Henley Business School, Postgraduate Diploma in Board Practice and Directorship și cu studii extinse la Harvard School of Education. Este, de asemenea, profesor acreditat de economie și antreprenoriat, cu o perspectivă integrată asupra actului de predare și a guvernanței școlare.

„Genesis College reprezintă un model antreprenorial de succes într-un sector esențial, unde impactul social este profund și pe termen lung. Am apreciat nu doar performanțele instituției, ci și echipa de conducere și cultura organizațională construită în jurul valorilor de excelență și responsabilitate. Investiția noastră vine cu un angajament ferm de a susține echipa Genesis College în procesul său de extindere și consolidare”, a declarat Vlad Bușilă, Managing Partner al firmei de investiții Mozaik Investments.

Mozaik Investments gestionează la acest moment două fonduri de private equity, care vizează predilect investiții minoritare semnificative în IMM-uri din România și Europa Centrală și de Est, urmărind accelerarea dezvoltării acestora prin scalare, extindere internațională, fuziuni și achiziții.

În 2023, al doilea fond al Mozaik a primit aprobarea de a accesa o finanțare de 25 milioane EUR prin Fondul de Fonduri pentru Reziliență (REF), parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionat de Fondul European de Investiții. Cu noul fond, Mozaik vizează între 6 și 8 companii din sectoare precum retail specializat, sănătate, educație, producție, tehnologie și servicii financiare.