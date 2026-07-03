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Tabel PNRR: Lista completă a fondurilor de investiții cu sumele primite de fiecare din Planul României

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euro-bani-dreamstime Sursă: © Marian Vejcik | Dreamstime.com
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20 de fonduri de investiții românești și străine au primit capital în valoare totală de 380 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a acorda finanțări de venture capital și private equity unor firme private din România și din alte țări din regiune. StartupCafe publică lista completă a fondurilor de investiții capitalizate din PNRR, cu sumele primite și cu capitalul total atras de acestea. 

StartupCafe.ro a solicitat oficial Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene informațiile privind alocarea de capital către fondurile de investiții, prin PNRR. 

Conform datelor de la MIPE, cele 20 de fonduri au primit din PNRR 380 de milioane EUR, dar ele atrag în total peste 3 miliarde de euro, de la investitori privați și publici, din Europa. Conform estimărilor, investițiile în România ale celor 20 de fonduri vor fi de circa 600 milioane euro.

Pe lângă contribuțiile din REF, Fondul European de Investiții a alocat unora din fonduri și resurse din programul similar finanțat din Planul National de Redresare si Reziliență din Bulgaria, ca și din programul InvestEU.

În cazul fondurilor recent aprobate, procesul de fundraising (strângere de capital) este în derulare, motiv pentru care în prezent este disponibilă doar  dimensiunea estimată a fi atinsă de către acestea.

Potrivit acordului bilateral din 2021 dintre FEI și Guvernul României, pentru apelul derulat în vederea selecției intermediarilor în perioada iulie 2022 – decembrie 2025, bugetul disponibil pentru investiții a fost de 380 milioane euro și a fost alocat integral. 

Diferența până la bugetul total de 400 milioane euro reprezintă o rezervă de comisioane de management și costuri de funcționare pentru fondul de fonduri Recovery Equity Fund (PNRR), care a fost creat în decembrie 2021 și își continuă activitatea de management de portofoliu și de administrare a resurselor rambursate din exit-urile fondurilor, a precizat MIPE. 

Toate aceste fonduri de investiții oferă firmelor finanțare, în schumbul unor pachete de acțiuni în business.

Pe StartupCafe.ro am mai scris despre aceste fonduri de investiții, dar acum sunt centralizate toate, alături de sumele alocate:

FondAprobare REF (EURm)Dimensiunea totală actuală/estimată a fondului (EURm)
Altamira I40200
AMC Capital (AMC V / ACP)20336
BlackPeak Capital II10150
BoldMind Fund I2060
Booster Capital3091
BrightCap Ventures II1060
Catalyst NXT Ventures III45100
CEECAT Capital10200
Early Game II3060
Eleven Fund IV1075
Evolving Europe II1592
GapMinder II1564
Innova/710407
LAUNCHub III1570
Morphosis II25130
Mozaik II2552
Private Capital Partners (PCP SEE II)10200
Sparking Capital II2030
Taaleri SolarWind III și Taaleri Solarwind III CEE20630 (incluzând toate vehiculele și coinvestițiile angajate)
Total3803.007

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