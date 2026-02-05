Fond european de 1 miliard EUR pentru companii tech, lansat de un investitor Klarna

Companiile europene care dezvoltă tehnologii profunde (deep tech) vor putea obține finanțări de câte 15-100 milioane EUR, dintr-un nou fond de capital de creștere european, lansat de o firmă de investiții care a finanțat anterior și platforma suedeză de cumpărături în rate Klarna.

Noul fond de investiții pan-european Kembara a strâns primii 750 de milioane de euro din obiectul său de 1 miliard de euro pe care și l-a propus și a demarat campania de investiții, a anunțat Mundi Ventures, administratorul fondului. Printre alții, la capital a participat și Fondul European de Investiții (EIF), cu 350 de milioane de euro.

Cu accent pe Europa, fondul caută companii de tehnologie din toată lumea, pentru a le acorda finanțări de serie B sau C, pentru extinderea pe piețele internaționale. Kembara acordă runde de investiții growth în valoare de 15-40 milioane EUR, cu posibilitatea de a investi suplimentar până la 100 milioane EUR în runde de follow-up.

În total, fondul Kembara își propune să finanțeze 20 de companii tech, în schimbul unor pachete de acțiuni în business. Investiția medie va fi de 40 milioane EUR pe firmă.

„Doar 3% dintre companiile europene de deep tech reușesc să atragă runde de finanțare Series B sau C, în ciuda faptului că Europa generează 28% din inovațiile deep tech la nivel global” - consideră Mundi Ventures.

Domenii de interes pentru investițiile Kembara:

Inteligență Artificială: sisteme AI aplicate pentru rezolvarea problemelor critice din industrie.

Viitorul tehnologiilor de computing: calcul cuantic, semiconductori avansați și noi arhitecturi de procesare.

Robotică și automatizare: automatizare industrială, sisteme autonome, producție avansată.

Energie curată și sustenabilitate: energie regenerabilă, stocare de energie, combustibili curați, electrificare și materiale sustenabile.

Tehnologii spațiale: infrastructură orbitală, sisteme de sateliți, servicii bazate pe tehnologie spațială.

Materiale: materiale avansate și nanotehnologie.

Tehnologii dual-use (pentru uz civil și militar) și de apărare: protejarea suveranității europene.

„Europa se află la începutul unei a doua Renașteri”, a declarat Javier Santiso, fondator și General Partner al Kembara, CEO și fondator al Mundi Ventures. „Dacă prima Renaștere a avut familia Medici pentru a finanța inovația, campionii deep tech ai Europei de astăzi au, la rândul lor, nevoie de capital local semnificativ, la scară, în faza de creștere. Misiunea Kembara este să catalizeze această a doua Renaștere, iar cu 750 de milioane de euro deja angajate, susținem acum cei mai ambițioși fondatori deep tech din Europa, care conduc această schimbare”.

Fondul de investiții Kembara este gestionat de echipe grupate în birourile de la Madrid, Barcelona, Paris și Londra.