Fitch confirmă rating-urile Băncii Transilvania

Sursă: Banca Transilvania

Fitch Ratings confirmă rating-ul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania la "BBB-", precum și rating-ul de viabilitate a băncii la "bbb-".

Totodată, Fitch Ratings menține perspectiva negativă pentru rating-urile confirmate astăzi, în contextul rating-ului de țară.

Agenția argumentează decizia privind confirmarea rating-urilor cu poziția puternică și bine consolidată a băncii pe piața internă, rezervele solide de capital susținute de o capacitate robustă de generare internă de capital și profilul stabil de finanțare. Rating-urile evidențiază, de asemenea, calitatea activelor băncii, susținută de o politică de creditare sănătoasă.

Cu o cotă de piață de aproape 23% din activele sectorului, BT este cea mai mare bancă din România, cu un model de afaceri care se concentrează pe deservirea IMM-urilor, antreprenorilor și clienților retail, cu care are relații solide. Fitch subliniază că portofoliul de credite a băncii este bine diversificat, iar expunerea limitată la industrii volatile a susținut performanța solidă pe tot parcursul perioadei analizate.

Din punct de vedere financiar, banca a înregistrat o profitabilitate ridicată în primele nouă luni din 2025, ca urmarea a eficientizării operaționale și a creșterii veniturilor. Indicatorii de capitalizare rămân solizi, iar lichiditatea este adecvată, sprijinită de o bază stabilă și granulară de depozite.

