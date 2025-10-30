Firmele și inteligența artificială: Ce abilități de AI caută angajatorii din România în 2025 și în ce domenii

Firmele din România caută angajați care au cunoștințe în domeniul inteligenței artificiale (AI), potrivit unei platforme online de joburi care arată domeniile în care această abilitate este tot mai valoroasă.

Tot mai mulți angajatori au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare competențe digitale și cunoștințe de AI, atât pentru job-urile care au legătură directă cu acestea, precum cele din domeniul IT sau digital marketing, cât și pentru cele conexe, cum ar fi inginerie, vânzări, analiză de date, web design sau marketing, conform eJobs.

„Deși există un interes evident și în creștere al angajatorilor de a cere angajaților să dobândească abilități digitale și să se folosească de instrumentele de inteligență artificială, unul dintre sondajele pe care le-am realizat anul acesta ne arată că doar 4 din 10 angajați folosesc în mod regulat inteligența artificială în sarcinile de la birou pentru areduce volumul de muncă sau pentru a obține rezultate mai rapide. Rata de adopție este mai ridicată în cazul job-urilor zona white collar (absolvenți de studii superioare) și a specialiștilor. Pe de altă parte, jumătate dintre angajatori spun că angajații și candidații nu sunt familiarizați cu instrumentele de inteligență artificială și că nu sunt suficient digitalizați. Asta în contextul în care consideră că abilitățile digitale vor fi cele mai căutate în următorii 5 ani”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

În acest context, numărul de joburi care cer competențe AI și digitale este în creștere, cea mai pregnantă evoluție fiind pe zona de IT și marketing digital. Apare însă nevoia de adaptare la progresul tehnologic și în domeniile conexe, precum vânzări, financiar, dezvoltare de produs, inginerie, contabilitate sau chiar HR.

Deja în multe dintre aceste domenii au fost automatizate o serie de activități care presupuneau o muncă repetitivă și cronofagă.

„Este vorba, în cea mai mare parte, de task-uri pe care le făceau angajații juniori sau, în cazul seniorilor, sarcini repetitive, care țin mai degrabă de partea de execuție decât de cea de strategie”, mai spune Bogdan Badea.

Pe eJobs sunt disponibile, în momentul de față, aproximativ 1.500 de job-uri care cer, în fișa postului, și skill-uri digitale. Alte 5.000 de locuri de muncă au specificate competențe de AI sau machine learning în descrierea job-ului. Cele mai căutate competențe digitale specifice și de AI sunt legate de generarea de conținut, editare de imagini, analiză de date, business intelligence ori cloud computing.

„Și candidații știu cât de importante au devenit pentru angajatori aceste cunoștințe și, mai mult decât atât, înțeleg faptul că este un capitol la care încă mai au destul de mult de lucrat. Aproximativ 20% dintre angajați și candidați spun că le lipsesc întru totul abilitățile digitale, asta în timp ce date la nivel european arată că România se plasează pe ultimul loc în UE la gradul de utilizare a inteligenței artificiale în companii”, conform lui Bogdan Badea.

De altfel, aceasta este, în momentul de față, principala direcție de învățare sau chiar reconversie profesională pe care și-o doresc pentru a putea față mai ușor cerințelor de pe piața muncii din următorii ani. În ceea ce-i privește pe angajatori, aceștia au început deja să introducă programe de învățare și training-uri pentru echipe, pe zona competențelor digitale.

