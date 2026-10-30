Firmele mai pot depune bilanțul pe 2025 până luni, 2 noiembrie 2026, pentru a nu fi declarate inactive fiscal de ANAF

Luni, 2 noiembrie 2026, reprezintă termenul final pentru firme și alte persoane juridice din România care au obligația de a depune situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025, pentru a nu fi declarate inactive fiscal.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, termenul pentru depunerea situațiilor financiare 2025 a fost 2 iunie 2026, întrucât 31 mai a fost duminică, iar 1 iunie a fost zi liberă legală.

Însă, începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit Legii nr. 239/2025 (Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare), un „contribuabil/plătitor persoană juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității” dacă „nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora”.

Astfel, având în vedere prevederile Legii nr. 239/2025, termenul final pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025, pentru a evita riscul declarării inactivității fiscale, este 2 noiembrie 2026.

Printre altele, Legea nr. 239/2025 mai prevede că:

Dacă un contribuabil/plătitor declarat inactiv nu se reactivează în termen de un an de la data la care a fost declarat în inactivitate, acesta se dizolvă potrivit actului normativ de înființare, cu excepția societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se dizolvă potrivit art. VIII din Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În cazul contribuabilului/plătitorului declarat inactiv care nu se reactivează în termen de un an de la data declarării în inactivitate, organul fiscal are obligația de a formula cerere de dizolvare atât în situația în care nu figurează cu obligații fiscale restante, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central, cât și în situația în care figurează cu asemenea obligații de plată, dacă nu este subiectul unor sesizări penale.

Prin excepție, în cazul contribuabilului/ plătitorului care are inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului, formularea cererii de dizolvare se realizează după expirarea termenului de inactivitate temporară, în situația în care nu și-a reluat activitatea.

Organul fiscal, din oficiu, are obligația de a obține și utiliza toate informațiile și documentele necesare pentru stabilirea obligațiilor fiscale ale contribuabilului/plătitorului și de a întreprinde măsuri de recuperare a obligațiilor fiscale/bugetare, potrivit legii.

Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group Romania, a spus pentru StartupCafe.ro că „o depunere întârziată a situațiilor financiare în primă fază poate duce în cel mai rău caz la o impunere contravențională”. Totuși, punctează el, „depunerea tardivă atât timp cât nu sunt împlinite cele 5 luni (conform legislației în vigoare) scapă firma în cauză de o eventuală inactivare”.

Expertul contabil Cosmin Dumitrașcu a oferit și o explicație pentru firmele îngrijorate că ar putea fi declarate inactive fiscal din cauza unor erori în situațiile financiare deja depuse.

„Chiar și în caz de eventuale rectificări, bilanțurile figurează depuse în termen, certificate de o recipisă emisă de ANAF, care confirmă depunerea acestora. Eventuale rectificări indiferent despre ce discutăm - declarații fiscale, situații financiare - nu atrag după sine neîncadrarea în termenul legal, astfel că, din punctul meu de vedere, o companie nu ar trebui sancționată cu inactivitate fiscală pentru erori sau rectificări”, conform lui Cosmin Dumitrașcu.

Totodată, expertul contabil a mai spus că riscurile pot fi următoarele pentru o firmă declarată inactivă: