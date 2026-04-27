Informare ANAF pentru firme: 2 iunie 2026 – termen limită de depunere a situațiilor financiare anuale. Amenzile pentru încălcarea acestor obligații

ANAF a publicat, luni, o informare de reamintire pentru firme și alte persoane juridice din România, privind termenul de depunere a situațiilor financiare pentru anul trecut.

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informează contribuabilii că termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025, diferă în funcție de tipul entității raportoare, astfel:

- 2 iunie 2026 este data limită de raportare (termenul de 31 mai 2026 este zi nelucrătoare) de către:

societățile comerciale,

societățile/companiile naționale,

regiile autonome,

institutele naționale de cercetare-dezvoltare,

persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum și sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în străinătate. Fac excepție subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând SEE, sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în SEE și persoanele juridice străine cu sediul în SEE, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

- 30 aprilie 2026 este data limită de raportare de către celelalte persoane juridice (inclusiv pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, dintre care menționăm: PJ fără scop patrimonial de utilitate publică, organizații sindicale și patronale, CAR unități militare, CAR salariați înființate potrivit Legii 122/1996, uniuni teritoriale salariați înființate potrivit Legii 122/1996, UNCARSR înființată în baza Legii 122/1996, etc.)

Totodată, unitatea ANAF reamintește contribuabililor următoarele termene de raportare încheiate:

60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, a fost termenul pentru entitățile care de la constituire nu au desfășurat activitate.

90 de zile de la încheierea anului calendaristic 2025, persoanele juridice aflate în lichidare aveau obligația să depună o raportare contabilă anuală, pe perioada lichidării.

Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situațiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar.

Sunt supuse, de asemenea auditului, entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru aceste entități se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive.

Totodată, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu o amendă/penalitate administrativă de până la 100.000 lei.

Situațiile financiare anuale aferente anului 2025 se semnează de către reprezentantul legal (administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității) precum și de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, angajată potrivit legii.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2025, însoțite de documentele cerute de lege se depun la organul fiscal competent, numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Pentru nerespectarea reglementărilor contabile și a obligațiilor prevăzute de Legea nr. 82/1991 a contabilității, faptele enumerate la art. 41 din lege constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 40.000 lei.

ANAF atrage atenția că prin Legea nr. 296/2023 s-a eliminat posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, ajumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.



