Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a mulțumit patronilor de firme mici și mijlocii că și-au plătit taxele și impozitele, ajutând în acest fel Guvernul să mențină calificativul recomandat pentru investiții al României, la agențiile internaționale de rating.

„Vă datorăm multă recunoștință, respect, pentru faptul că ați dus greul acestei perioade. Ne-ați ajutat enorm în această perioadă și, fără dumneavoastră, fără efortul fiecărei companii, nu am fi reușit să menținem de 9 ori ratingul în ultimul an și jumătate. Vă suntem datori și este extrem de important pentru România că împreună am reușit să depășim această perioadă, care este extrem de periculoasă, care ne-ar fi putut duce înapoi unde am fost, la un moment dat, în 2008-2009, într-o perioadă de mari turbulențe, cu efect asupra inflației, asupra cursului de schimb și cu efecte pe termen lung asupra economiei”, le-a spus Nazare antreprenorilor membri ai confederației patronale IMM România.

El a vorbit la „Topul Național al Firmelor Private”, eveniment organizat de IMM România.

Ministrul Finanțelor consideră că România își va putea păstra calificativul de recomandare pentru investitori și va putea, în plus, să treacă de la perspectivă negativă la perspectivă stabilă.

„Examenul pe care trebuie să-l dăm în ianuarie, februarie și martie în privința ratingului nu se va judeca în 2027, ci se judecă chiar acum, în aceste momente în care construim bugetul, în care lucrăm la măsurile pentru 2027. Credibilitatea acestor măsuri și credibilitatea bugetului în sine este extrem de importantă, iar examenul se dă astăzi, iar rezultatul îl aflăm în ianuarie, februarie și martie.

Primele semne ale revenirii încep să se vadă, ați văzut rezultatul de la trimestrul III, am văzut o performanță a construcțiilor și a agriculturii în trimestrul III și, dacă acest trend continuă în trimestrul IV, care are cea mai mare pondere din an, putem spera la un rezultat de creștere economică ameliorat față de prognoza pe care am anunțat-o. Și mai mult decât atît, cu un buget credibil acum, putem spera că intrăm într-un alt ciclu, din 2027, într-un ciclu în care să creștem perspectiva, de la negativ la stabil. Să nu mai fim pe ultima clasă de rating și să ne fie frică că la reevaluare, din 3 în 3 luni, din 6 în 6 luni, ne putem pierde calificativul de investiții”, a afirmat Alexandru Nazare.

Și Omer Tetik, directorul general (CEO) al Băncii Transilvania, principala bancă din România şi unul dintre cei mai mari finanţatori ai statului, a avertizat, într-un interviu acordat ZF, că pieţele financiare, care finanţează deficitul bugetar şi datoria publică a României, urmăresc cu atenţie execuţia bugetară şi bugetul pentru 2027, de aceste lucrurui depinzând şi evaluarea agenţiilor de rating.

„Dacă proiecţia de buget va fi una bună, care să arate că vrem să cheltuim responsabil, ne vom păstra ratingul şi avem şansa unei relansări economice. Poate chiar una rapidă şi imediată. Trebuie să recâştigăm treptat capacitatea de a ne finanţa mai ieftin”, a spus Omer Tetik răspunzând unor întrebări adresate de ZF.