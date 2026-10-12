Situații financiare 2025. Termen final în noiembrie 2026 pentru firme. Riscă să fie declarate inactive fiscal de ANAF

Firmele și alte persoane juridice România care au obligația de a depune situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025 și nu au făcut-o până la data de 2 iunie 2026, o mai pot face până la 2 noiembrie 2026, pentru a nu fi declarate inactive fiscal.

Termenul-limită pentru depunerea situațiilor financiare 2025 a fost 2 iunie 2026, întrucât 31 mai a fost duminică, iar 1 iunie a fost zi liberă legală.

Însă, începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit Legii nr. 239/2025 (Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare), un „contribuabil/plătitor persoană juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității” dacă „nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora”.

Astfel, având în vedere prevederile Legii nr. 239/2025, termenul final pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025, pentru a evita riscul declarării inactivității fiscale, este 2 noiembrie 2026.

Printre altele, Legea nr. 239/2025 mai prevede că:

Dacă un contribuabil/plătitor declarat inactiv nu se reactivează în termen de un an de la data la care a fost declarat în inactivitate, acesta se dizolvă potrivit actului normativ de înființare, cu excepția societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se dizolvă potrivit art. VIII din Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În cazul contribuabilului/plătitorului declarat inactiv care nu se reactivează în termen de un an de la data declarării în inactivitate, organul fiscal are obligația de a formula cerere de dizolvare atât în situația în care nu figurează cu obligații fiscale restante, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central, cât și în situația în care figurează cu asemenea obligații de plată, dacă nu este subiectul unor sesizări penale.

Prin excepție, în cazul contribuabilului/ plătitorului care are inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului, formularea cererii de dizolvare se realizează după expirarea termenului de inactivitate temporară, în situația în care nu și-a reluat activitatea.

Organul fiscal, din oficiu, are obligația de a obține și utiliza toate informațiile și documentele necesare pentru stabilirea obligațiilor fiscale ale contribuabilului/plătitorului și de a întreprinde măsuri de recuperare a obligațiilor fiscale/bugetare, potrivit legii.

Declararea unei firme ca inactivă fiscal. Ce consecințe sunt

ANAF a atenționat anterior că declararea unei firme ca inactivă fiscal are consecințe importante.

Dacă respectivul contribuabil este înregistrat în scopuri de TVA, se anulează codul de înregistrare în scopuri de TVA, cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate fiscală.

Ca urmare, în perioada în care persoana juridică are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă desfășoară activitate, are obligația să colecteze TVA, dar nu are drept de deducere a taxei.

TVA colectată în această perioadă trebuie declarată și plătită până la data 25 inclusiv a lunii următoare celei în care taxa a devenit exigibilă.

De asemenea, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal, atât în cel al persoanei juridice declarată inctivă, cât și în cel al reprezentanților legali ai persoanei juridice, existenţi în perioada în care a intervenit situaţia de declarare a inactivităţii fiscale.

Oficiul Național al Registrului Comerțului nu autorizează operațiuni de înregistrare/mențiuni în cazul persoanelor care au înscrisă inactivitatea fiscală în cazierul fiscal.

Astfel, un contribuabil care este declarat inactiv fiscal are toate obligațiile de declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate, potrivit legii.

De asemenea, contribuabilului declarat inactiv i se aplică toate procedurile de administrare fiscală prevăzute de lege (colectare, control fiscal), cu excepția notificării și a impunerii din oficiu în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale.

Totodată, o firmă poate fi declarată inactivă fiscal și în următoarele situații: