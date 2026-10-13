Firmele care nu depun bilanțul pe 2025 până la 2 noiembrie 2026 riscă inactivitatea fiscală. Ce trebuie să știi dacă ai depus situațiile financiare cu erori

Firmele care nu au depus situațiile financiare pe 2025 până la termenul-limită de 2 iunie 2026 le mai pot depune până la 2 noiembrie 2026 pentru a evita riscul declarării inactivității fiscale. Un expert contabil explică pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro ce riscuri există în cazul depunerii unor situații financiare care conțin erori și necesită rectificări.

Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group Romania, spune că „o depunere întârziată a situațiilor financiare în primă fază poate duce în cel mai rău caz la o impunere contravențională”. Totuși, punctează el, „depunerea tardivă atât timp cât nu sunt împlinite cele 5 luni (conform legislației în vigoare) scapă firma în cauză de o eventuală inactivare”.

El arată că, până acum, ce s-a întâmplat cu adevarat în cazul firmelor care nu au depus la termen situațiile financiare „a fost doar trecerea de la statutul de microîntreprindere la plătitor de impozit pe profit, împreună cu sancțiuni contravenționale”.

„Rămâne de văzut cum vor aplica organele fiscale prevederea legală care menționează că firmele care nu își depun situațiile financiare în 5 luni de la scadență devin inactive”, expertul contabil Cosmin Dumitrașcu.

Amintim că termenul-limită pentru depunerea situațiilor financiare 2025 a fost 2 iunie 2026, întrucât 31 mai a fost duminică, iar 1 iunie a fost zi liberă legală.

Însă, începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit Legii nr. 239/2025 (Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare), un „contribuabil/plătitor persoană juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității” dacă „nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora”.

Astfel, având în vedere prevederile Legii nr. 239/2025, termenul final pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025, pentru a evita riscul declarării inactivității fiscale, este 2 noiembrie 2026.

Expertul contabil Cosmin Dumitrașcu a oferit și o explicație pentru firmele îngrijorate că ar putea fi declarate inactive fiscal din cauza unor erori în situațiile financiare deja depuse.

„Chiar și în caz de eventuale rectificări, bilanțurile figurează depuse în termen, certificate de o recipisă emisă de ANAF, care confirm depunerea acestora. Eventuale rectificări indiferent despre ce discutăm - declarații fiscale, situații financiare - nu atrag după sine neîncadrarea în termenul legal, astfel că, din punctul meu de vedere, o companie nu ar trebui sancționată cu inactivitate fiscală pentru erori sau rectificări”, conform lui Cosmin Dumitrașcu.

Întrebat dacă inactivarea fiscală intervine automat la expirarea termenului de cinci luni, expertul contabil a spus că „va fi nevoie de o decizie din partea ANAF emisă pe numele firmei”.

„Așadar, o constatare din partea organului fiscal, plus o decizie emisă prin care contribuabilul va fi eventual informat de ceea ce i se întâmplă pentru nerespectarea termenului legal de 5 luni de la scadență”, a arătat el.

Totodată, expertul contabil a mai spus că riscurile pot fi următoarele pentru o firme declarată inactivă: