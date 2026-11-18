Angajatorii vor trebui să se înroleze într-un Spațiu Privat Virtual al Inspecției Muncii (SPV-IM), prin care intermediul căruia vor putea primi documente oficiale și vor transmite actele solicitate de inspectorii de muncă în timpul controalelor, potrivit unui proiect oficial de ordonanță de urgență publicat pe site-ul Ministerului Muncii.

Practic, Spațiul Privat Virtual al Inspecției Muncii va deveni canalul oficial de comunicare dintre inspectoratele teritoriale de muncă și angajatori.

Potrivit proiectului de OUG, angajatorii vor avea la dispoziție 6 luni pentru a se înrola în SPV-IM, termen care va începe să curgă de la intrarea în vigoare a ordinului ministrului Muncii prin care vor fi aprobate procedura de înrolare și regulile de comunicare prin platformă.

Astfel, cele 6 luni nu se calculează de la adoptarea și publicarea OUG în Monitorul Oficial, ci de la intrarea în vigoare a ordinului cu procedura.

Despre lansarea SPV-IM am mai scris pe StartupCafe.ro. Inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu, a anunțat în cadrul congresului HRNext, desfășurat la București, pe 16 octombrie că prin intermediul platformei vor putea fi transmise atât documentele emise de inspectoratele teritoriale de muncă, cât și cele solicitate angajatorilor în cadrul controalelor.

„SPV-ul nu este un portal în plus. Este canalul unic prin care se va purta întreaga corespondenţă dintre angajator şi inspectoratul teritorial de muncă”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Iată ce prevede proiectul oficial de OUG consultat de StartupCafe.ro:

reglementarea Spațiului privat virtual al Inspecției Muncii (SPV-IM), ca instrument de comunicare electronică la distanță, pe care Inspecția Muncii îl pune la dispoziția persoanelor fizice și persoanelor juridice, pentru transmiterea și primirea de documente circumscrise domeniului de activitate și competență al Inspecției Muncii, în condițiile stabilite prin ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Tineretului si Solidarității Sociale.

reglementarea SPV-IM ca serviciu de distribuție electronică înregistrată care permite transmiterea de date și documente prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea datelor și a documentelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată. Procesele-verbale prevăzute la art. 20 alin. (1) se emit în scris, pe suport de hârtie sau în formă electronică.

reglementarea posibilității întocmirii proceselor-verbale în formă electronică, semnate cu semnătură electronică calificată și a comunicării acestora entităților care s-au înrolat în Spațiul privat virtual al Inspecției Muncii, prin acest Spațiu privat virtual.

reglementarea posibilității ca, pentru persoanele fizice și persoanele juridice care sau înrolat în Spațiul privat virtual al Inspecției Muncii, documentele necesare efectuării controlului să fie solicitate și puse la dispoziția inspectorilor de muncă prin Spațiul Privat Virtual.

reglementarea obligației angajatorilor de a se înrola în Spațiul privat virtual al Inspecției Muncii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale de aprobare a procedurii de înrolare și a condițiilor de comunicare prin Spațiul privat virtual.

Termen de prescripție mai mare pentru aplicarea amenzilor în cazul utilizării muncii nedeclarate

Totodată, proiectul de OUG mai prevede o modificare: stabilirea unui termen de prescripție de 3 ani pentru aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale în cazul utilizării muncii nedeclarate, ținând cont de „consecințele negative ale acestui fenomen atât pentru lucrător, care este privat de drepturile pe care i le conferă legislația muncii, inclusiv de securitate socială, cât și pentru angajator, în contextul generării unei concurențe neloiale, precum și pentru bugetul de stat”, conform notei de fundamentare care însoțește proiectul de OUG.

Potrivit OG. 2/2001, în prezent, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Prin legi speciale pot fi prevăzute și alte termene de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale.

Accesează și descarcă proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecției Muncii: