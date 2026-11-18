ANAF continuă controalele la firmele din România: inspectorii Antifraudă au identificat acum un circuit financiar fraudulos în valoare de 26 de milioane de lei (aproximativ 5 milioane EUR).

Antifrauda ANAF a descoperit, în urma verificărilor efectuate asupra unor operațiuni economice derulate între doi operatori economici, desfășurarea unor tranzacții fără scop comercial real, în valoare totală de 26 de milioane de lei.

Verificările au vizat achiziția unor produse software, în cazul cărora inspectorii antifraudă au constatat că lipsesc documentele care să justifice natura și valoarea bunurilor tranzacționate. De asemenea, au fost identificate neconcordanțe referitoare la modalitatea de finanțare și la circuitul sumelor de bani implicate.

Un element relevant identificat în cadrul verificărilor îl reprezintă utilizarea unei finanțări de tip credit „revolving” pentru achitarea facturilor, urmată de restituirea sumelor de către furnizor către client. Acest mecanism financiar, coroborat cu celelalte aspecte constatate, a ridicat suspiciuni cu privire la caracterul real al operațiunilor economice și la existența efectivă a produselor software care au făcut obiectul tranzacțiilor, precizează Fiscul.

Cum funcționa schema descoperită de ANAF

În urma verificărilor, inspectorii Antifraudă au constatat că pentru a justifica presupusa achiziție de software, firma verificată a prezentat o comandă inițiată de o terță societate, având ca obiect achiziția produselor software respective, în valoare totală de 24 de milioane de lei.

Cu toate acestea, produsele nu au fost livrate firmei care a lansat comanda, tranzacția nefiind finalizată printr-o vânzare.

Totodată, analiza fluxurilor financiare a arătat că sumele provenite din finanțarea de tip credit „revolving”, utilizate pentru achitarea facturilor, au făcut obiectul unui circuit financiar prin care destinația inițială a fondurilor ar fi fost modificată.

În urma verificărilor efectuate, Antifrauda ANAF a identificat indicii privind exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA de către firma beneficiară, în condițiile în care operațiunile analizate au prezentat neconcordanțe semnificative cu privire la realitatea economică, documentarea și circuitul financiar al tranzacțiilor.

Totodată, în condițiile în care firma beneficiară a solicitat rambursarea soldului negativ de TVA, în cuantum de 7,5 milioane de lei, în cadrul verificărilor, au fost analizate aspecte privind incidența prevederilor art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, referitoare la obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, respectiv sub forma tentativei de obținere fără drept a unor rambursări de la bugetul general consolidat.

Inspectorii Antifraudă au sesizat instituțiile de urmărire penală competente, pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea existenței eventualelor infracțiuni.