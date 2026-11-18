Guvernul va menține actuala cotă unică de impozitare și va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) din 2027, a dat asigurări premierul Luca Niculescu, marți seara, în fața patronilor de firme mici și mijlocii membri ai confederației patronale IMM România.

„Ştim cât de important este, pentru o companie, să-şi poată planifica investiţiile şi cheltuielile, fără teama că regulile se schimbă de la o lună la alta. Ca urmare, menţinem cota unică de impozitare, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie anul viitor şi, evident, că nu ne dorim nici taxe noi şi nici să le mărim pe cele existente”, a promis Niculescu, prezent la Topul Național al Firmelor Private, eveniment organizat de IMM România.

În prezent, cota unică de impozitare este de 16% pe profit, pentru firme, și 10% pe venit pentru salariați, persoanele fizice autorizate, persoanele cu activități independente și alte astfel de venituri.

De asemenea, Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat firmelor cu cifra de afaceri peste 50 milioane EUR, s-a redus de la 1% la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și umrează să se elimine începând din 2027, măsură anunțată deja de fostul Guvern Bolojan.

Marți seara, prim-ministrul a promis și reducerea birocrației pentru antreprnorii români.

„Pentru o întreprindere mică sau medie, timpul pierdut cu autorizaţiile, formularele şi raportările înseamnă bani şi energie care pot fi folosiți pentru dezvoltare. Ne-am asumat reducerea cu 25% a sarcinilor administrative şi cu 30% a termenelor de autorizare”, a spus Niculescu, la evenimentul IMM România.

De asemenea, Guvernul ar urma să lanseze noi scheme de finanțare pentru companii.

„Pregătim scheme de ajutor de stat pentru investiţii în cercetare, inovare, automatizare, digitalizare şi industria de apărare. Una dintre aceste iniţiative se adresează românilor din diaspora, pe care vrem să-i încurajăm să investească acasă şi să aducă aici experienţa şi competenţele pe care le-au dobândit în străinătate. (...) Vrem să folosim mai bine instrumentele de garantare şi finanţare și să dezvoltăm rolul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare în atragerea capitalului privat. Şi pregătim noi instrumente de sprijin pentru industriile curate, inclusiv pentru investiţii în producţia de baterii, panouri fotovoltaice şi alte tehnologii ale viitorului”, a mai promis prim-ministrul.

În context, el a menționat continuarea actualelor programe de finanțare a IMM-urilor, derulate de Ministerul Economiei.

„Continuăm programele dedicate IMM-urilor, ca Startup Nation, SME Ecotech şi Femeia Antreprenor, precum şi programul de Microindustrializare”, a spus Luca Niculescu.