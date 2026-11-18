Plafoanele zilnice până la care se poate plăti în numerar ar urma să fie majorate la 50.000 de lei, potrivit unei propuneri de lege adoptate, miercuri, de Camera Deputaților, ca for decizional.

Propunerea de lege (pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată) a fost respinsă de Senat, inițial.

În schimb, miercuri, legea majorării plafoanelor la plata cash a trecut de Parlament, pentru că în cazul acesta Camera Deputaților este forul decizional, iar aceasta a adoptat textul legislativ cu 173 voturi pentru, 5 contra și 67 de abțineri.

Propunerea de lege pentru creșterea plafoanelor a fost modificată prin amendamente, în comisiile de specialitate ale Camerei. Mai departe, textul necesită promulgarea de către președintele Nicușor Dan și publicarea în Monitorul Oficial, pentru a se putea aplica.

Principalele prevederi ale noii legi adoptate de Parlament:

Plafonul de încasări de la profesioniști (persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică) va crește de la 5.000 la 50.000 lei pe zi, de la o persoană.

Încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, de la profesioniști - plafonul zilnic crește de la 10.000 de lei la 50.000 lei de persoană.

Plăți către profesioniști - plafonul zilnic crește de la 5.000 de lei la 50.000 lei de persoană.

Plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare - plafonul total zilnic crește de la 10.000 de lei la 50.000 lei.

Plăți din avansuri spre decontare - plafonul zilnic crește de la 5.000 de lei la de 50.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a cărei valoare este mai mare de 50.000 lei, conform modificărilor aprobate de parlamentari. Aici plafoanele în vigoare sunt de 5.000 lei, respectiv 10.000 de lei pentru servicii.

Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei. Profesioniștii pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 50.000 lei astfel: 50.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar, conform modificărilor aprobate de parlamentari. Aici, în legea aflată în vigoare, plafoanele sunt de 5.000, respectiv 10.000 de lei.

În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice și, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 50.000 lei, sumele care depășesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepție, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai dețin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită, mai prevede modificarea făcută de deputați. Aici, plafonul în vigoare este de 10.000 lei.

În schimb, valoarea minimă a amenzii pentru abateri de la lege va crește de la 500 de lei la 5.000 de lei.

Descarcă propunerea de lege în forma inițiatorului:

Descarcă amendamentele operate de Comisia de buget-finanțe: