Firmele de software și alte servicii, obligate să raporteze dacă românii intră pe site-uri neautorizate de jocuri de noroc. Ce riscă dacă nu se conformează

Firmele de software, cele de marketing online, procesatorii de plăți și alți furnizori de servicii nu mai au voie să colaboreze cu operatori de jocuri de noroc, platforme online fie locale, fie internaționale, care nu dețin autorizație în România, spune o firmă de avocatură într-o analiză transmisă joi StartupCafe.ro.

Firmele au obligația de a raporta operatorii respectivi către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). În caz de colaborare, furnizorii respectivi vor fi acuzați de infracțiune și se vor alege cu dosare penale, spun avocații societății Buju, Stanciu & Asociații.

„De asemenea, firmele trebuie să monitorizeze activ și să geolocalizeze jucătorii din România, dar și să le blocheze accesul pe platformele de gambling neautorizate în țara noastră. Acestea au și obligația să transmită autorităților numărul jucătorilor din România care au accesat platformele neautorizate și o listă cu platformele accesate, raportare care se face lunar, până la data de 10 a lunii, conform noilor modificări fiscale introduse în Legea nr. 141/2025, publicată în Monitorul Oficial”, spune firma de avocatură.

Autoritățile vor putea identifica în timp real platformele de gambling neautorizate în România care atrag jucători din mediul online românesc. „Refuzul sau eșecul furnizorilor de a prezenta raportul solicitat va fi considerat neconformare gravă și poate atrage suspendarea ori revocarea licenței de funcționare de către ONJN. Legea este deja în vigoare, fără perioadă de grație”, spun avocații.

Redăm analiza:

Colaborarea cu operatorii neautorizați în România – o portiță închisă definitiv

„Legea stipulează explicit interdicția de a presta orice activități sau servicii conexe pentru orice operator online de jocuri de noroc care nu este autorizat în România. Adică responsabilizează furnizorii locali să nu mai susțină, nici măcar indirect, operațiunile “la negru” din online.

„După ani în care numeroși furnizori licențiați în România au oferit servicii către platforme de jocuri de noroc nelicențiate local (site-uri „.com” care acceptau jucători români), autoritățile au decis să elimine această breșă legislativă. Sunt vizate firmele care oferă servicii de software, platforme, procesatoare de plăți, servicii de marketing afiliat sau de audit, care potrivit legii trebuie să supravegheze și să raporteze piața neagră a jocurilor de noroc, atâta timp cât sunt accesate de români. În cazul în care nu respectă noile reguli, aceste firme sunt acuzate de răspundere penală, deci de infracțiune, și riscă pierderea licenței”, declară avocatul Marius Stanciu, cofondator al societății Buju Stanciu & Asociații, parte din rețelele Interlegal și Legal Network International.

Exemplu concret

Dacă un procesator de plăți detectează tranzacții ale unor jucători din România către un cazinou online nelicențiat, el trebuie să le oprească pe loc și să notifice operatorul respectiv să blocheze accesul utilizatorilor români.

„Cu alte cuvinte, furnizorii de servicii licențiați în România trebuie să refuze orice colaborare cu platforme de jocuri de noroc fără autorizație care țintesc jucători locali – altfel încalcă direct legea. Acum se închide o portiță exploatată intens în trecut. Legea transformă furnizorii licențiați în adevărați gardieni ai pieței jocurilor de noroc”, declară Alin Nichifor, avocat partener la Buju Stanciu & Asociații.

Jucătorii români, obligatoriu monitorizați activi, geolocalizați și raportați

Firmele au și obligația tehnică a geolocalizării jucătorilor. Însă pentru acest lucru se văd nevoite să implementeze de urgență soluții IT care să determine automat unde se află real fiecare utilizator al platformelor de gambling neautorizate.

„Furnizorii de software, platforme sau plăți sunt nevoiți acum să știe în timp real de unde se conectează fiecare jucător – independent de informațiile furnizate de operator – ceea ce implică integrarea rapidă a unor soluții fiabile de geolocalizare IP în sistemele proprii. Fără aceste mecanisme tehnice, furnizorii nu ar putea îndeplini celelalte obligații de conformare (blocarea accesului și raportarea către autorități), adică riscă să încălce legea”, explică Marius Stanciu, avocat partener la Buju Stanciu & Asociații.

Legea impune și un mecanism de raportare continuă. Furnizorii de servicii vor trebui să transmită către ONJN un raport centralizat al incidentelor din luna anterioară: numărul de jucători cărora li s-a blocat accesul la jocurile de noroc și lista platformelor accesate. În lipsa incidentelor, raportarea tot trebuie trimisă (situație “nil”).

Mai mult, firmele care colaborează cu operatori de jocuri de noroc trebuie să le solicite acestora blocarea imediată a accesului oricărui jucător care se conectează pe o platformă fără autorizație în România.

Statul va ști în timp real ce platforme de gambling funcționează ilegal

ONJN va putea afla aproape în timp real, pe baza datelor furnizate de companii, care anume platforme nereglementate au încercat să atragă jucători români, putând astfel să înscrie acele site-uri pe “lista neagră” oficială și să solicite furnizorilor de internet blocarea lor. De asemenea, autoritatea va notifica firmele de publicitate online să nu mai difuzeze reclame pentru operatorii respectivi.

Totodată, ONJN poate solicita oricând unui furnizor licențiat date detaliate despre accesările sistemului său informatic de către jucători, inclusiv din ce țări se conectează aceștia și prin ce operatori/platforme joacă (pentru a identifica eventuali operatori neautorizați ce folosesc serviciile furnizorului).

Furnizorii trebuie să aibă acest “raport la cerere” pregătit și actualizat continuu, pentru a-l pune imediat la dispoziția ONJN atunci când li se cere. Refuzul sau eșecul de a prezenta raportul solicitat va fi considerat neconformare gravă și poate atrage suspendarea ori revocarea licenței Clasa II de către ONJN. De facto, o astfel de omisiune ridică suspiciuni că furnizorul încearcă să ascundă relații cu operatori ilegali, ceea ce ar putea fi oricum interpretat ca complicitate la infracțiunea principală (prestarea de servicii către operatori neautorizați).

Sancțiuni drastice: pierderea licenței și dosare penale

Sancțiunile prevăzute de noua lege sunt unele aspre:

obligația de geolocalizare este aplicabilă de la intrarea în vigoare a legii, fără termen de grație explicit – adică firmele trebuie să-și adapteze infrastructura IT cât mai rapid

în lipsa acestei funcționalități, un furnizor riscă să nu poată detecta jucătorii din România care accesează platforme neautorizate de jocuri de noroc, ceea ce ar echivala cu nerespectarea interdicției de colaborare și deci cu săvârșirea unei infracțiuni

încălcarea interdicției de a colabora cu operatori neautorizați este calificată direct drept infracțiune în legislația jocurilor de noroc. Astfel, un furnizor și managementul pot suporta răspundere penală dacă, de pildă, continuă să ofere servicii unui client care operează ilegal pe piața din România

ONJN este mandatată să aplice sancțiuni administrative drastice, în special suspendarea sau chiar revocarea licenței Clasa II, atunci când constată o încălcare a obligațiilor legale. Un nou alineat introdus stipulează explicit revocarea licenței oricărui furnizor care încalcă interdicțiile privind operatorii neautorizați, subliniind toleranța zero față de complicitatea la jocuri de noroc ilegale

Recomandări. Ce ar trebui să facă furnizorii de servicii care ar vrea să colaboreze cu operatorii de jocuri de noroc

În practică, fiecare tip de furnizor de servicii, indiferent de tipul activității, trebuie să se adapteze juridic pentru a evita asocierea cu “piața neagră”. Ce trebui să facă firmele:

să-și revizuiască contractele și parteneriatele în derulare

să insereze clauze prin care operatorii de jocuri de noroc declară și garantează că dețin licențele necesare sau că, în lipsa autorizației în România, nu vor permite accesul jucătorilor români

să implementeze proceduri interne stricte de due diligence înainte de a încheia noi contracte, pentru a verifica statutul legal al operatorilor de gambling cu care lucrează

De exemplu, o firmă de marketing afiliat licențiată va trebui să se asigure că promovează exclusiv operatori de jocuri de noroc autorizați de ONJN – dacă ar continua să trimită trafic către un cazinou online de pe lista neagră, și-ar periclita grav atât libertatea, cât și afacerea.

În mod similar, un laborator de testare sau auditor cu licență Clasa II nu mai poate certifica platformele unui operator străin care acceptă jucători români fără licență locală, fără a încălca legea.

Conformarea devine absolut esențială: pe termen scurt, noile cerințe pot însemna costuri și renunțarea la anumiți clienți, însă pe termen lung este singura cale de a continua activitatea în mod legal și sustenabil.

Avocații specializați consideră că aceste măsuri, deși dure, pot avea și un efect benefic în piață – eliminând concurența neloială a site-urilor ilegale și consolidând încrederea în sectorul licențiat. “În ultimă instanță, noul cadru obligă la un parteneriat deplin între sectorul privat și autorități pentru eradicarea jocurilor de noroc ilicite. Furnizorii licențiați din România devin un pilon-cheie al acestui efort, contribuind la o piață mai sigură și mai transparentă”, concluzionează Alin Nichifor, de la Buju Stanciu & Asociații, privind impactul de ansamblu al reglementărilor.

Ce spune mai exact legea

Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 25 iulie 2025, prevede următoarele aspecte:

Operatorilor economici care dețin licența clasa a II-a le este interzisă prestarea oricăror servicii către entitățile/domeniile de internet înscrise pe «lista neagră» publicată de O.N.J.N., entități/domenii de internet care nu restricționează accesul la jocurile de noroc pentru participanții la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României și/sau participanții la joc cetățeni români care nu au rezidență fiscală într-un alt stat.

Operatorii economici care dețin licență clasa a II-a pentru producția și distribuția de software specializat în domeniul jocurilor de noroc, licență clasa a II-a pentru management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri sau licență clasa a II-a pentru procesarea plăților au obligația de a implementa soluții tehnice care permit determinarea locației reale a participanților la joc în sistemul informatic propriu, independent de informațiile oferite prin integrarea cu platforma de joc”.