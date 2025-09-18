Firmă IT românească, vândută francezilor

O firmă IT din România, cu 20 de ani de experiență, a fost cumpărată de o companie mare din Franța, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

DocProcess, companie românească de tehnologie specializată în automatizarea proceselor de business, fondată de antreprenorii Daniela și Liviu Apolozan, devine astfel parte a AGENA3000, furnizor din Franța de soluții pentru management al datelor și facturare electronică, la rândul său parte a Centaurus Development Group.

Atât fondatorii, cât și fondul de investiții românesc Morphosis Capital, și-au vândut complet acțiunile pe care le-au deținut în DocProcess. Morphosis investise în DocProcess din primul său fond, iar între timp compania capital a strâns cel de-al doilea fond al său de private equity, Morphosis II, în valoare totală de 130 milioane EUR, cu sprijinul Uniunii Europene.

„DocProcess este o companie cu un potențial remarcabil, care completează perfect portofoliul de soluții digitale al AGENA3000. Platforma sa se numără printre cele mai avansate de pe piață, iar echipa din spatele acesteia a demonstrat că deține atât o expertiză tehnologică solidă, cât și o înțelegere profundă a mediului de business actual. Am fost impresionați în mod special de viziunea echipei fondatoare și de abordarea lor inovatoare în automatizarea proceselor, care se aliniază pe deplin cu misiunea noastră de a construi un viitor digital mai conectat și mai eficient. Privind în perspectivă, integrarea DocProcess ne va permite să accelerăm expansiunea internațională, bazându-ne pe infrastructura și capabilitățile sale deja validate”, a declarat Sébastien Trichet, Președinte al AGENA3000.

Fondată în anul 2005, DocProcess a dezvoltat platforma SaaS Business Ecosystem Automation (BEA), care permite companiilor să digitalizeze și să eficientizeze procese esențiale precum procure-to-pay, order-to-cash, facturarea electronică și transportul electronic. În prezent, DocProcess deservește peste 3.500 de clienți din sectoare precum finanțe, achiziții, retail, logistică, sănătate, asigurări și energie. Portofoliul său de clienți include companii multinaționale precum Carrefour, Unilever, Mondelez și Lactalis, dar și companii antreprenoriale românești de top, printre care Altex, E-Boda, și Flanco. În 2024, compania a înregistrat venituri de peste 4,2 milioane de euro și EBITDA de 1,1 milioane de euro.

„Pentru noi, DocProcess a fost întotdeauna mai mult decât o simplă afacere – a fost o misiune de a redefini modul în care companiile colaborează și automatizează procese esențiale. Suntem mândri de ceea ce am realizat în ultimii 20 de ani alături de echipa noastră excepțională și suntem recunoscători clienților și partenerilor noștri pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Această tranzacție marchează începutul unei noi etape pentru DocProcess alături de AGENA3000, o organizație care împărtășește viziunea noastră pentru viitorul digitalizării. De asemenea, dorim să mulțumim Morphosis Capital pentru că a crezut în noi și a sprijinit dezvoltarea companiei. Apreciem cu adevărat tot ceea ce am construit împreună și suntem încrezători că povestea DocProcess va continua în acest nou capitol pe un drum și mai solid”, au transmis Daniela și Liviu Apolozan, fondatorii DocProcess, într-o declarație de presă.

Pentru DocProcess, achiziția de către AGENA3000 oferă oportunitatea de a accelera expansiunea internațională, în special în Franța și pe alte piețe europene, dar și de a se extinde pe segmentul enterprise. Echipa sa formată din 43 de angajați, cu sedii în București, Paris și Grenoble, se va alătura grupului francez, consolidând expertiza AGENA3000 în procesele procure-to-pay și order-to-cash, în timp ce clienții DocProcess vor avea acces la un portofoliu mai extins de soluții de management al datelor și facturare electronică.

„Încă de la început, DocProcess a deținut toate atuurile necesare – o platformă solidă și fondatori determinați să o dezvolte la nivel european, beneficiind de contextul favorabil al pieței. În ultimii ani, cu sprijinul echipei Morphosis, compania a beneficiat de resursele și structura necesare pentru a evolua într-un business SaaS profitabil, cu acoperire internațională. Acum, ca parte a AGENA3000, DocProcess este bine poziționată pentru a continua să se dezvolte în Franța și să își extindă prezența pe segmentul enterprise. Suntem recunoscători Danielei, lui Liviu și întregii echipe DocProcess pentru parteneriat și mândri că am fost parte a acestui parcurs”, a declarat Simona Gemeneanu, partener Morphosis Capital.

Această tranzacție marchează al doilea exit complet al Morphosis Capital Fund I, după vânzarea integrală a participației deținută în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria, în iunie 2023. În plus, fondul a realizat două exit-uri parțiale prin realizarea unor parteneriate strategice cu fonduri internaționale de private equity: intrarea Integral Venture Partners în acționariatul Medima Health și a Innova Capital în acționariatul EMI. Tranzacția DocProcess evidențiază strategia Morphosis Capital care presupune sprijinirea antreprenorilor ambițioși, susținerea lor în scalarea companiilor și facilitarea unor tranziții line către investitori strategici sau financiari.