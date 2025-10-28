Skip to content

Firmă IT românească, fondată de 23 de ani, a fost vândută acum britanicilor

computer Romania
computer Romania Sursă: © Cat Moon | Dreamstime.com

O companie din Marea Britanie a anunțat, marți, că a cumpărat o firmă IT românească, cu 23 de ani de experiență pe piața soluțiilor tehnologice pentru turism, care va primi astfel capacități îmbunătățite de inteligență artificială. 

Firma DCS Plus, fondată în 2002 de antreprenorul român Cristian Dincă, a fost cumoprată de compania britanică Abingdon Software Group, pentru o sumă nedezvăluită public, potrivit Business Travel News. 

Ambele companii activează în domeniul dezvoltării de soluții software pentru industria de travel. 

Firma românească DCS Plus oferă o gamă largă de soluții dedicate agențiilor de voiaj, organizatorilor de congrese și business-urilor de turism. Printre produsele românilor se numără NOVA, o platformă de rezervări destinată segmentului corporate, și TINA, un sistem de optimizare a proceselor interne. 

Produsele românilor sunt folosite deja de firme de travel din peste 60 de țări, potrivit Phocus Wire

Unindu-ne forțele cu Abingdon Software Group avem resursele și cadrul strategic pentru a ne accelera creșterea internațională și a continua inovația într-o industrie aflată în profundă transformare”, a declarat Cristian Dincă, fondator și CEO al DCS Plus.

În urma vânzării, firma românească va primi de la Abingdon Software Group noi capabilități de inteligență artificială. 

„DCS Plus este un exemplu remarcabil de companie SaaS (software ca serviciu - n.r.) globală, cu o bază de clienți fideli și produse foarte competitive. Suntem bucuroși să sprijinim următoarea fază de creștere și să contribuim la extinderea acoperirii globale a brandului”, a declarat Asheque Shams, CEO al Abingdon Software Group.

Cristian Dincă a fondat DCS Plus în anul 2002, când era stundent la Calculatoare, în Politehnica Bucureșteană. Inginer de calculatoare, el are și un masterat în administrarea afacerilor, de la Universitatea de Economie și Afaceri din Viena (WU Executive Academy).

În 2015, firma românească a primit investiții de la fondul german Earlybird Venture Capital, în care este implicat și românul Dan Lupu. În 2017, fondul ceh Credo Ventures a investit în DCS Plus. Acum, participațiile investitorilor externi au fost preluate de Abingdon Software Group, în cadrul achiziției.

