Mare firmă de asigurări din Moldova, cumpărată majoritar de austrieci

Vienna Insurance Group (VIG), companie financiară austriacă prezentă și pe piața din România, achiziționează aproape integral Moldasig S.A, un mare asigurător de stat din Republica Moldova, a anunțat, marți, Agenția Invest Moldova, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. Instituția de la Chișinău menționează că mai caută investitori străini interesați să vină în Republica Moldova, pentru oportunități de business.

VIG a câștigat licitația publică pentru achiziționarea unei participații de 80% în Moldasig S.A. Prin această tranzacție, VIG spune că devine lider de piață în Republica Moldova, cu o cotă de piață estimată la aproximativ 30%.

În mai 2025, VIG și-a anunțat intenția de a achiziționa Moldasig, unul dintre cei mai importanți asigurători generali din țară. Acest lucru a fost implementat oficial prin semnarea unui contract de cumpărare de acțiuni cu statul moldovenesc. Transferul a 80% din acțiunile Moldasig este așteptat să fie finalizat în zilele următoare, sub rezerva condițiilor obișnuite de închidere, inclusiv notificarea către autoritatea de concurență din Republica Moldova.

„Această achiziție arată angajamentul nostru pe termen lung față de Republica Moldova. Obiectivul nostru strategic este de a contribui la o mai bună slujire a economiei moldovenești și a cetățenilor săi prin consolidarea în continuare a sectorului asigurărilor. Avem încredere în traiectoria integrării europene a Moldovei și intenționăm să ne aplicăm expertiza internațională pentru a spori stabilitatea și protecția împotriva riscurilor. Dorim să recunoaștem în mod specific organizarea transparentă și profesionistă a procesului de către autoritățile Republicii Moldova și să ne exprimăm recunoștința pentru încrederea acordată VIG ca partener pe termen lung” - a declarat Peter Höfinger, CEO adjunct al VIG și membru al Consiliului de administrație responsabil pentru Moldova.

Agenția Invest Moldova promite sprijin investitorilor străini care vor să intre în Republica Moldova

Fondată în 2002, Moldasig este una dintre cele mai importante companii de asigurări generale din Moldova, cu o cotă de piață estimată la aproximativ 14%. Compania oferă o gamă cuprinzătoare de produse atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, inclusiv asigurări auto, de casă și de sănătate.

Moldasig operează o rețea națională de peste 100 de birouri, oferind servicii accesibile în Republica Moldova.

Comăania are active totale de 625,9 milioane lei moldovenești (32 milioane EUR) și active nete de 290,1 milioane lei moldovenești (15 milioane EUR). Compania deține rezerve de asigurare tehnică de 293,1 milioane lei moldovenești (15,2 mil. EUR) , în timp ce pasivele sale totale se ridică la 335,9 milioane lei (17,4 mil. EUR). Compania are coeficient de lichiditate de 3,54 și o rată de solvabilitate de 218,5%.

Austria se numără printre cei mai importanți investitori străini din Republica Moldova, în prezent pe locul 10 în general (locul 9 după capital). Peste 90 de întreprinderi cu capital austriac își desfășoară activitatea la nivel local, în timp ce investițiile străine directe austriece se ridică la aproximativ 175 de milioane dolari. Interesul investitorilor austrieci s-a consolidat în special din 2017, cu un vârf în 2021 – context în care tranzacția VIG-Moldasig consolidează și mai mult amprenta economică a Austriei și atractivitatea Moldovei ca piață transparentă și investibilă.

VIG este prezentă în Moldova din 2014, în urma achiziției companiei de asigurări Donaris, care deservește în prezent peste 120.000 de clienți la nivel național.

La nivel regional, VIG se declară „cel mai important grup de asigurări din Europa Centrală și de Est”, cu peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii în 30 de țări, deservind 33 de milioane de clienți. Aproximativ 30.000 de angajați asigură operațiunile zilnice, în timp ce VIG menține un rating A+ cu perspectivă stabilă de la Standard & Poor's. Acțiunile Grupului sunt listate la Bursele de Valori din Viena, Praga și Budapesta și cooperează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală și de Est.

Agenția Invest Moldova mai spune, în comunicatul transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va continua „să identifice și să sprijine potențialii investitori pregătiți să-și extindă afacerea în Republica Moldova, oferind asistență completă - de la evaluarea oportunităților și navigarea de reglementare până la implementarea proiectului și îngrijirea ulterioară”.

Instituția funcționează sub autoritatea premierului țării.