Finanțări 2026: Microîntreprinderile românești sunt eligibile în programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, printr-o modificare de procedură (Ordinul 1065)

Microîntreprinderile românești sunt incluse la finanțările din programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech 2026, cu buget total de 288 milioane lei, potrivit unui ordin al ministerului Economiei, care schimbă mult criteriile de eligibilitate din procedura de implementare a schemei.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a publicat, marți, în Monitorul Oficial, Ordinul de ministru 1065/2026, prin care modifică Procedura de implementare a „Programului pentru consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare —SME Eco-Tech”.

Cea mai importantă înlesnire introdusă în program este permisiunea acordată microîntreprinderilor de a accesa ajutoarele, dar acestea trebuie să aibă cifra de afaceri de minimum 2 milioane lei la data de 31.12.2024.

Atenție, NU e vorba de microîntreprinderi definite ca în Codul fiscal, ca firme cu venituri până în plafonul de 100.000 EUR!

În cadrul finanțărilor, microîntreprinderea eligibilă este definită drept firmă cu până la 9 salariați, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. În mod normal, această lege definește microîntreprinderea ca fiind o firmă care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Procedura programului SME Eco-Tech condiționează totuși microîntreprinderile să aibă măcar cifra de afaceri de 2 milioane lei sau mai mare.

Mai departe, ca și până acum, eligibile în program sunt și firmele mici (10-49 angajați) și întreprinderile mijlocii (50-249 angajați).

Serviciile și comerțul, incluse la finanțare

O altă înlesnire importantă introdusă acum, prin Ordinul 1065/2026, în programul de finanțare SME Eco-Tech permite și antreprenorilor din sectoarele serviciilor și comerțului să acceseze ajutorul, alături de companiile din producție.

„Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea IMM-urilor integral private din sectorul producției, comerțului și serviciilor, realizarea unor investiții verzi și digitale în scopul îmbunătățirii amprentei asupra mediului, susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creșterea productivității și competitivității IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne, crearea și menținerea de noi locuri de muncă” - prevede acum procedura SME Eco-Tech.

Ministerul Economiei a relaxat criteriile de eligibilitate a firmelor la finanțarea SME Eco-Tech după un start slab al sesiunii de înscrieri. Din 26 mai 2026 și până miercuri dimineață, 8 iulie 2026, erau depuse doar 182 de cereri de finanțare, în condițiile în care programul își propune să finanțeze 800 de firme românești.

De altfel, Ministerul Economiei a prelungit sesiunea de înscrieri până pe 24 iulie 2026, ora 20:00, în sistemul electronic oficial. Aceasta a fost prima prelungire, dar se mai poate prelungi sesiunea. „Termenul poate fi prelungit până la epuizarea fondurilor disponibile”, a precizat MEDAT.

Fondurile acordate de statul elvețian și de statul român, vizează sprijinirea IMM-urilor cu capital integral privat în realizarea de investiții verzi și digitale, reducerea impactului asupra mediului, susținerea sectoarelor economice prioritare, creșterea productivității și competitivității companiilor, promovarea producției interne, precum și crearea și menținerea locurilor de muncă.

Programul SME Eco-Tech este finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2). Bugetul total al programului este de 288.843.072 lei (54 milioane CHF), din care 70% reprezintă contribuția Confederației Elvețiene.

Sprijinul financiar acordat unei firme este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Categoriile de investiții finanțate includ:

echipamente de generare a energiei regenerabile — panouri fotovoltaice, eoliene, pompe de căldură, instalații geotermale;

tehnologii de colectare, reciclare și reutilizare a deșeurilor;

sisteme digitale de eficiență energetică și monitorizare a resurselor;

pachet digital — site, echipamente IT, softuri, semnătură electronică;

alte echipamente tehnologice necesare activității de producție.

Condiție obligatorie: minimum 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect trebuie să fie reprezentate de investiții în echipamente verzi sau digitale.

Fiecare beneficiar se angajează să creeze cel puțin un loc de muncă pe perioadă nedeterminată și să mențină activitatea și numărul de angajați pe toată durata programului, până la 31 mai 2029.

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 de locuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Manualul de utilizare a etapei de creare profil și identificare electronică

Manualul de utilizare a etapei pentru depunerea cererii de finanțare

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):