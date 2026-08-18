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A fost repornită platforma de Achiziții Beneficiari Privați, pentru proiecte europene, după o lună de blocaj cauzat de un atac cibernetic (MIPE)

platforma achizitii beneficiari privati
platforma achizitii beneficiari privati
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Firmele, ONG-urile și alți beneficiari privați din fonduri europene pot folosi iarăși platforma online de achiziții pentru proiectele europene, care a fost mutată în Cloudul Guvernamental și repornită, marți, după o lună de blocaj cauzat de un atac informatic, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene comunității antreprenoriale StartupCafe. 

MIPE a anunțat, marți, 18 august, că aplicația Achiziții Beneficiari Privați este „disponibilă începând de astăzi”, iar „beneficiarii privați își pot relua activitățile derulate prin intermediul acesteia”.

Aplicația Achiziții Beneficiari Privați a fost migrată în Cloudul Guvernamental și „actualizată pentru îmbunătățirea funcționalităților privind adăugarea și publicarea anunțurilor, precum și a măsurilor de securitate și protecție a informațiilor”, potrivit MIPE. 

Astfel, beneficiarii privați care derulează achiziții din fonduri europene își pot relua activitatea privind publicarea procedurilor competitive și a anunțurilor, precum și atribuirea contractelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Aplicația Achiziții Beneficiari Privați fusese indisponibilă mai mult de o lună,  începând cu data de 15 iulie 2026, „ca urmare a unui atac cibernetic” reclamat de MIPE. 

Acum, MIPE spune că, împreună cu echipele tehnice și instituțiile abilitate, a demarat o serie de măsuri pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea aplicației.

Pentru a asigura desfășurarea în condiții corespunzătoare a procedurilor competitive afectate de perioada de indisponibilitate, MIPE a adoptat Ordinul nr. 1143/2026, prin care a fost introdusă prevederea expresă potrivit căreia, în cazul indisponibilității aplicației din motive neimputabile solicitanților/beneficiarilor, termenele pentru derularea procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați se prelungesc cu perioada corespunzătoare intervalului de indisponibilitate, stabilită în baza anunțurilor publicate pe site-ul instituțional al Ministerului.

Pe întreaga perioadă de indisponibilitate a aplicației, MIPE spune că „a susținut un dialog constant cu autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii privați și a răspuns cu prioritate solicitărilor de clarificări privind situațiile punctuale generate de indisponibilitatea aplicației”. 

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Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

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