UPDATE. Finanțări IMM 2026: S-a deschis schema SME Eco-Tech, în valoare totală de 288 milioane lei. Primul venit – primul servit

UPDATE 26.05.2026, ora 11.00. În prima oră a sesiunii circa 100 de firme românești au depus deja cereri de finanțare în programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech. Sesiunea rămâne deschisă până pe 24.06.2026, ora 20:00. Alocarea finanțării se face în ordinea înscrierii — „primul venit, primul servit”.

Știrea inițială:

Marți, 26 mai 2026, de la ora 10.00, s-a deschis sesiunea online de depunere a cererilor de finanțare în programul de finanțare a firmelor românești SME Eco-Tech, cu un buget total de 288 milioane lei, susținut din fonduri elvețiene. Viteza la înscriere contează, IMM-urile eligibile eligibili fiind selectate la finanțare pe principiul primul venit - primul servit.

Înscrierile la finanțare se fac AICI, pe platforma oficială programului SME Eco-Tech, gestionată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Sesiunea de depunere a formularelor de înscriere la finanțare a persoanelor juridice (IMM) urmează a fi deschisă și activă în perioada 26.05.2026, ora 10:00 – 24.06.2026, ora 20:00. Alocarea finanțării se face în ordinea înscrierii — „primul venit, primul servit”.

Platforma electronică https://sme-ecotech.gov.ro/ va rămâne deschisă până la încheierea perioadei de depunere, atrage atenția MEDAT.

Ce este SME Eco-Tech

E vorba de un instrument de finanțare dedicat transformării verzi și digitale a întreprinderilor mici și mijlocii din industria prelucrătoare a României, finanțat de Elveția.

Programul este finanțat din cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2), cu un buget total de 288.843.072 RON (54 milioane CHF), din care 70% reprezintă contribuția Confederației Elvețiene.

Firmele românești eligibile vor putea accesa un ajutor financiar mixt:

un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției (dar nu mai mult de 267.240 lei)

și un credit bancar de minimum 60%, contractat la una din băncile partenere selectate de MEDAT. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 lei.

Categoriile de investiții finanțate includ:

echipamente de generare a energiei regenerabile — panouri fotovoltaice, eoliene, pompe de căldură, instalații geotermale;

tehnologii de colectare, reciclare și reutilizare a deșeurilor;

sisteme digitale de eficiență energetică și monitorizare a resurselor;

pachet digital — site, echipamente IT, softuri, semnătură electronică;

alte echipamente tehnologice necesare activității de producție.

Condiție obligatorie: minimum 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect trebuie să fie reprezentate de investiții în echipamente verzi sau digitale.

Pot aplica întreprinderile mici și mijlocii cu capital 100% privat, active în sectoarele industriei prelucrătoare (industria alimentară, textile, chimie, IT, metalurgie, mobilă, farmaceutică, producție de echipamente electrice și electronice și altele), înregistrate cel târziu la 31 decembrie 2021, fără datorii la bugetul de stat.

Important: microîntreprinderile (firme care au sub 10 salariați) NU sunt eligibile în cadrul acestui program.

Fiecare beneficiar se angajează să creeze cel puțin un loc de muncă pe perioadă nedeterminată și să mențină activitatea și numărul de angajați pe toată durata programului, până la 31 mai 2029.

Procedura de implementare a fost aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 1.392/2025 (M.Of. nr. 583 bis/23.06.2025).

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 d elocuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Acum, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026, Ministerul Economiei are 100 de milioane de lei credite de angajament și 100 de milioane de lei credite bugetare pentru SME Eco-Tech.

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat recent lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Manualul de utilizare a etapei de creare profil și identificare electronică

Manualul de utilizare a etapei pentru depunerea cererii de finanțare

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):

Consultă secțiunea SME Eco-Tech de pe site-ul Ministerului Economiei.

de pe site-ul Ministerului Economiei. Email: infoecotech@imm.gov.ro

Call Center: 0219059

Ordinul MEDAT 535/2026, care modifică procedura și acordul de finanțare:

