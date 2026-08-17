Fonduri europene 2026: S-a anunțat perioada de înscrieri la granturile de max. 15 milioane EUR pentru firmele românești care investesc în stocarea energiei electrice. Ghid oficial, baterii „stand-alone”

Începând cu 1 septembrie 2026, firmele românești, inclusiv IMM-uri și startup-uri, vor putea depune proiectele pentru a obține granturi de până la 15 milioane EUR pentru a face investiții în capacități de stocare a energiei electrice în baterii, în cadrul schemei de ajutoare de stat finanțate din fonduri europene prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectele urmează să fie depuse în sistemul MySMIS2021, în perioada: 1.09.2026, ora 12:00 - 30.10.2026, ora 14:00, în cadrul apelului Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei, care gestionează această schemă de ajutor de stat.

Bugetul total al acestei linii de finanțare este de 150 milioane EUR, reprezentând fonduri nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține finanțări nerambursabile astfel:

valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat este de maximum 69.000 euro/MWh;

valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15.000.000 de euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse. O întreprindere poate depune unul sau mai multe proiecte.

de euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse. O întreprindere poate depune unul sau mai multe proiecte. intensitatea maximă a ajutorului de stat este de până la 100% din costurile eligibile ale proiectului.

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor schemei pentru baterii

Beneficiarii eligibili la finanțarea pentru investiții în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele condiții, la momentul depunerii cererii de finanțare:

a) se încadrează în categoria solicitanților eligibili prevăzuți la art. 6. Întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;

b) au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN, Rev. 3 sau echivalent;

c) sunt întreprinderi legal constituite și înregistrate în conformitate cu legislația aplicabilă;

d) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvență conform prevederilor legale în vigoare privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după caz;

e) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un lichidator judiciar sau activitățile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;

f) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;

g) nu sunt declarați într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/acord de finanțare din fonduri publice;

h) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;

i) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

j) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanței, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

k) nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1.039 din 16.07.2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 227 din 16.07.2020, privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv:

(i) este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

(ii) este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;

(iii) controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

(iv) exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

l) nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;

m) demonstrează capacitate financiară pentru susținerea implementării proiectului, dovedită prin:

(i) îndeplinirea criteriului de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre datorii totale și capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimele două exerciții financiare. Dacă solicitantul este întreprindere nou-înființată sau nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de Banca Națională a României;

(ii) asigurarea contribuției proprii din surse proprii sau atrase, prin prezentarea documentelor de aprobare a acesteia (hotărâre adunării generale a acționarilor/ asociaților/ asociatului unic, decizia consiliului de administrație etc.).

Solicitantul va emite o declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare.

Activități eligibile la finanțare:

achiziționarea de instalații/echipamente noi pentru construirea de instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice;

realizarea de construcții care fac obiectul proiectului de stocare în baterii a energiei electrice.

Condiții de eligibilitate a proiectelor

La momentul depunerii cererii de finanțare, proiectele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) proiectul este implementat pe teritoriul României;

b) proiectul vizează construirea unei instalații noi autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice în vederea integrării RES, potrivit definiției de la art. 5 lit. f);

c) proiectul asigură o putere minimă de 1 MW pentru instalația de stocare a energiei electrice;

d) proiectul asigură un raport între capacitatea instalației de stocare cu baterii (MWh) și puterea instalată a acesteia (MW) de cel puțin 2:1, adică să poată fi utilizată în regim de încărcare sau de descărcare la puterea instalată cel puțin 2 ore;

e) valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat este de maximum 69.000 euro/MWh;

f) depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanțare, dar este obligatorie ână la depunerea primei cereri de plată.

Condiție de protecție a mediului: Investițiile trebuie să respecte principiul DNSH (a nu aduce prejudicii semnificative mediului), în conformitate cu prevederile aplicabile ale Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF).

NU sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui instalațiile mai vechi de stocare a energiei electrice, fiind eligibile doar instalațiile noi autonome (stand-alone) de stocare a energiei electrice în baterii, conectate la liniile de transport sau de distribuție, indiferent de nivelurile de tensiune.

Proiectul trebuie să respecte principiul „efectului stimulativ”.

Perioada de implementare a proiectelor se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care solicitantul depune cererea de finanțare la Ministerul Energiei și data preconizată de finalizare, respectiv data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 48 de luni de la data acordării ajutorului, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor”.

Ajutorul de stat se acordă pentru instalațiile autonome de stocare nou-instalate. Valoarea ajutorului de stat acordat poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit.

NU sunt eligibile la finanțare:

a) proiectele care reprezintă proiecte combinate, respectiv de producere de energie din surse regenerabile și de stocare;

b) proiectele ce implică baterii care utilizează tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH;

c) proiectele prin care este propusă înlocuirea de instalații mai vechi de stocare a energiei electrice;

d) proiectele care au beneficiat de finanțare pentru instalații de stocare a energiei electrice din alte programe de finanțare nerambursabilă pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, cu respectarea alin. (6);

e) proiectele depuse în parteneriat

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