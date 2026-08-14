Fonduri europene 2026: Din 1 septembrie, fermierii și grădinarii depun cererile pentru finanțările AFIR de 5 milioane EUR, destinate producției de flori și plante medicinale și aromatice

În data de 1 septembrie 2026 se deschide sesiunea de înscrieri la finanțările totale de 5 milioane EUR destinate fermierilor grădinarilor români care produc flori și plante aromatice, medicinale și ornamentale, în cadrul Intervenției AFIR DR-18, susținute din fonduri europene.

Perioada de depunere online a proiectelor în cadrul DR-18 „Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice” este 1 septembrie 2026, ora 09:00 - 31 octombrie 2026, ora 16:00, a anunțat, vineri, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Înscrierile se fac pe site-ul oficial AFIR.

Sesiunea de depunere se oprește dacă sunt depuneri de proiecte ≥ 150% din nivelul alocării componentei, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când depunerea proiectelor se realizează indiferent de nivelul plafonului.

Pentru proiectele depuse în cadrul DR-18, pragul de calitate este de 70 de puncte în perioada 1–30 septembrie 2026 și de 40 de puncte în perioada 1–31 octombrie 2026.

Bugetul total și valoarea ajutorului nerambursabil

Bugetul total al schemei DR-18 este de 5 milioane de euro, conform calendarului orientativ AFIR.

Din acești bani, fermierii vor putea obține granturi de câte 100.000 euro/ proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil NU va depăși:

85% din costurile eligibile pentru fermele cu dimensiunea economică cuprinsă între 2.000 euro SO și 11.999 euro SO. Beneficiarul va trebui să suporte din resurse proprii restul de cel puțin 15% din costurile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

65% din costurile eligibile pentru fermele cu dimensiune economică de cel puțin 12.000 euro SO. Beneficiarul va trebui să suporte din resurse proprii restul de cel puțin 35% din costurile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

Sprijinul urmărește o mai bună tehnologizare a exploatațiilor agricole din aceste subsectoare, prin investiții în utilaje și echipamente, precum și consolidarea ofertei interne de flori și plante aromatice, medicinale și ornamentale.

Finanțări pentru PFA, II, SRL

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanțare sunt fermierii constituiți și organizați din punct de vedere juridic conform legislației naționale, cu excepția persoanelor fizice, cooperativele agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri, precum și grupurile și organizațiile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care deservesc interesele membrilor.

Așadar, vor putea aplica la finanțare persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), societăți cu răspundere limitată (SRL) și alte firme.

Utilaje, echipamente pentru irigații și alte dotări pentru culturile din câmp sau din sere

Prin intervenția DR-18 sunt eligibile cheltuielile pentru înființarea, extinderea și modernizarea exploatațiilor specializate în cultura de flori, plante ornamentale, plante medicinale și plante aromatice atât pentru culturile în câmp, cât și pentru culturile în spații protejate.

Totodată, fermierii pot obține finanțare pentru dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice floriculturii, plantelor aromatice, medicinale și ornamentale.

Fermierii pot solicita fonduri nerambursabile și pentru înființarea, extinderea și modernizarea unităților de condiționare și depozitare. Ca o componentă secundară a investiției se pot finanța și unitățile de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările necesare, la fel ca și echipamentele pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă.

De asemenea, ca și componenta secundară, se finanțează înființarea sau dezvoltarea componentei de comercializare și marketing la nivelul exploatației, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole.

Resurse utile: