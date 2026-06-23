Finanțări IMM 2026: Se prelungesc înscrierile la programul de fonduri elvețiene pentru firme românești SME Eco-Tech, pe fondul cererii scăzute

Ministerul Economiei a anunțat, marți, prelungirea sesiunii de înscrieri la finanțare în cadrul programului de fonduri elvețiene SME Eco-Tech 2026, în condițiile în care bugetul total al programului, de 288 de milioane de lei, este departe de a fi epuizat, doar un număr redus de firme românești solicitând finanțarea.

Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare în platforma oficială SME Eco-Tech se face până la data de 24 iulie 2026, ora 20:00. În funcție de gradul de utilizare a fondurilor disponibile, termenul poate fi prelungit din nou până la epuizarea bugetului destinat întreprinderilor eligibile, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Mai mult, MEDAT va analiza, împreună cu partenerii elvețieni, „posibilități de flexibilizare a schemei de ajutor, pentru a facilita atingerea obiectivelor programului”.

Inițial, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în cadrul programului de fonduri elvețiene era prevăzută să se deruleze în perioada 26 mai - 24 iunie 2026, în sistem „primul venit-primul servit”. „Întrucât, la data de 23 iunie 2026, bugetul alocat programului nu a fost epuizat”, MEDAT a decis prelungirea sesiunii cu o lună.

Marți, 23 iunie 2026, la ora transmiterii știrii, în cadrul programului SME Eco-Tech erau înscrise doar 177 de firme. De 4 zile nu s-a mai depus nicio cerere de finanțare în sistem.

Dacă toate cele 177 de firme înscrise la finanțare până acum ar solicita suma maximă a sprijinului nerambursabil, de 267.240 de lei, abia s-ar consuma 47.301.480 lei, adică 16,4% din bugetul total disponibil, de 288.843.072 lei.

Programul își propune să finanțeze până la 800 de firme românești, în următorii 3 ani.

Programul SME Eco-Tech este destinat sprijinirii transformării verzi și digitale a întreprinderilor mici și mijlocii din industria prelucrătoare, din România. Microîntreptinderile (firme care au mai puțin de 10 angajați) sunt excluse din start de la această finanțare.

Fondurile acordate de statul elvețian și de statul român, vizează sprijinirea IMM-urilor cu capital integral privat în realizarea de investiții verzi și digitale, reducerea impactului asupra mediului, susținerea sectoarelor economice prioritare, creșterea productivității și competitivității companiilor, promovarea producției interne, precum și crearea și menținerea locurilor de muncă.

Programul SME Eco-Tech este finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2). Bugetul total al programului este de 288.843.072 lei (54 milioane CHF), din care 70% reprezintă contribuția Confederației Elvețiene.

Sprijinul financiar acordat este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Pot solicita finanțare întreprinderile mici și mijlocii cu capital integral privat, care activează în sectoare ale industriei prelucrătoare, precum industria alimentară, textile, chimie, IT, metalurgie, industria mobilei, industria farmaceutică, producția de echipamente electrice și electronice, precum și alte domenii eligibile prevăzute de procedură. Solicitanții trebuie să fie înregistrați cel târziu la 31 decembrie 2021 și să nu înregistreze obligații restante la bugetul de stat.

Categoriile de investiții finanțate includ:

echipamente de generare a energiei regenerabile — panouri fotovoltaice, eoliene, pompe de căldură, instalații geotermale;

tehnologii de colectare, reciclare și reutilizare a deșeurilor;

sisteme digitale de eficiență energetică și monitorizare a resurselor;

pachet digital — site, echipamente IT, softuri, semnătură electronică;

alte echipamente tehnologice necesare activității de producție.

Condiție obligatorie: minimum 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect trebuie să fie reprezentate de investiții în echipamente verzi sau digitale.

Fiecare beneficiar se angajează să creeze cel puțin un loc de muncă pe perioadă nedeterminată și să mențină activitatea și numărul de angajați pe toată durata programului, până la 31 mai 2029.

Procedura de implementare a fost aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 1.392/2025 (M.Of. nr. 583 bis/23.06.2025).

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 de locuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Acum, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026, Ministerul Economiei are 100 de milioane de lei credite de angajament și 100 de milioane de lei credite bugetare pentru SME Eco-Tech.

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat recent lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Manualul de utilizare a etapei de creare profil și identificare electronică

Manualul de utilizare a etapei pentru depunerea cererii de finanțare

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):

Consultă secțiunea SME Eco-Tech de pe site-ul Ministerului Economiei.

de pe site-ul Ministerului Economiei. Email: infoecotech@imm.gov.ro

Call Center: 0219059

Ordinul MEDAT 535/2026, care modifică procedura și acordul de finanțare: