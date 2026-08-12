Finanțări de 100 milioane EUR pentru românii din străinătate, care lansează firme în România: Descarcă HG 601/2026, cu regulile programului „Diaspora investește acasă”, publicată în Monitorul Oficial

Executivul a publicat, miercuri, în Monitorul Oficial, Hotărârea de Guvern 601/2026, care cuprinde principalele reguli ale programului „Diaspora investește acasă”, prin care statul român promite finanțări în valoare totală de 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care lansează afaceri în România.

„Bugetul total al programului este în sumă de 506.000.000 lei, echivalentul a 100.000.000 euro, și se utilizează în limita fondurilor anuale aprobate. Cursul de schimb utilizat în vederea stabilirii valorii în euro pentru bugetul total al programului este de 5,06 lei/euro” - prevede HG 601/2026, apărută în Monitorul Oficial.

Statul estimează că 1.000 de firme lansate în România de către românii din diaspora vor primi ajutoare prin programul „Diaspora investește acasă”.

Programul se va adresa societăților nou-înființate (startup-uri), al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români care au locuit în străinătate. Firmele nou-înființate sunt considerate cele care au fost înființate de mai puțin de 3 ani de la data înregistrării, în cazul în care sunt supuse înregistrării. În cazul în care nu sunt supuse înregistrării, firmele nou-înființate sunt considerate cele care au fost înființate de mai puțin de 3 ani de la începutul activității lor economice sau de la momentul în care devin supuse impozitării pentru activitatea lor economică.

Mecanismul de sprijin: grant de la stat, ca subvenție la credit de la bancă

Mai întâi, firmele lansate de antreprenorii veniți din străinătate vor putea lua împrumuturi, cu dobândă, de la bănci care vor fi cooptate ca partenere în program. Creditele se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor respective ,cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de minimis și ale convențiilor de garantare privind garanția de portofoliu pentru IMM.

Creditele vor putea avea valori de câte 5.000 - 500.000 EUR pe fiecare firmă. Durata maximă a creditului este de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037. Creditele de investiții pot conține și o componentă suplimentară, de maximum 15% din valoarea proiectului de investiții, alocată acoperirii costurilor salariale aferente personalului necesar pentru implementarea și operaționalizarea investiției. La creditare, firmele vor beneficia și de garanții din partea Băncii de Investiții și dezvoltare (BID) a statului român.

Statul va acorda firmei beneficiare un grant (ajutor nerambursabil) de maximum 60% din valoarea creditului, fără să depășească suma maximă de 200.000 euro/echivalent lei. Ajutorul nerambursabil provine din bugetul de 100 milioane EUR promis de stat pentru acest program.

Firmele beneficiare vor trebui să pună și ele o contribuție financiară proprie, în funcție de vârsta antreprenorilor respectivi și de valoarea totală a proiectului de investiții propus:

Pentru proiectele de investiții în valoare de maximum 400.000 euro/echivalent lei, contribuția financiară proprie va fi de 10% din valoarea proiectului.

din valoarea proiectului. Prin excepție de la limitarea de mai sus, firmele în care cel puțin unul dintre asociați este antreprenor sub 35 de ani pot să vină cu o contribuție financiară proprie de 5% din valoarea proiectului.

din valoarea proiectului. Pentru proiectele de investiții a căror valoare depășește suma de 400.000 euro/echivalent lei, contribuția financiară proprie va fi de 15% din valoarea proiectului.

Condiții de eligibilitate a firmelor și antreprenorilor la finanțare

Beneficiarii granturilor sunt societățile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate din Schema de ajutor de minimis sub formă de garanții pentru credite de investiții și capital de lucru, destinată IMM-urilor, inclusiv profesii liberale, precum și următoarele condiții cumulative:

a) sunt societăți nou-înființate — microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii, care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i) în cazul în care sunt supuse înregistrării, au fost înființate de mai puțin de 3 ani de la data înregistrării; sau

(ii) în cazul în care nu sunt supuse înregistrării, au fost înființate de mai puțin de 3 ani de la începutul activității lor economice sau de la momentul în care devin supuse impozitării pentru activitatea lor economică;

b) asociatul/asociații care deține/dețin, individual sau cumulat, majoritatea capitalului social este/sunt persoană fizică/persoane fizice de cetățenie română, care are/au în prezent sau a/au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru minimum 12 luni din ultimele 18 luni anterioare depunerii cererii de credit;

c) asociatul/asociații care deține/dețin majoritatea capitalului social și/sau administratorii societății fac dovada unei experiențe sau pregătiri/studii de minimum 9 luni în domeniul de activitate în care solicită creditul sau în activitatea de management;

d) se obligă să mențină în patrimoniu activele finanțate din credit timp de 3 ani de la data finalizării investiției;

e) se angajează ca, timp de trei ani de la data finalizării investiției, majoritatea capitalului social să fie deținută de către asociatul/asociații menționat/menționați la lit. b); prin excepție, participația acestuia/acestora poate fi redusă până la 25%, în cazul în care acțiunile sau părțile sociale pe care le deține/dețin se transferă către fonduri de investiții sau parteneri strategici locali, inclusiv investitori individuali — business angels, dacă investiția este menținută pe perioada prevăzută la lit. d);

f) fac dovada deținerii unei contribuții financiare proprii, care va fi efectiv utilizată pentru implementarea proiectului, după cum urmează:

(i) pentru proiectele de investiții în valoare de maximum 400.000 euro/echivalent lei, contribuția financiară proprie va fi de 10% din valoarea proiectului, cu excepția societăților nou-înființate în care cel puțin unul dintre asociații prevăzuți la lit. b) este antreprenor sub 35 de ani, pentru care contribuția financiară proprie va fi de 5% din valoarea proiectului;

(ii) pentru proiectele de investiții a căror valoare depășește suma de 400.000 euro/echivalent lei, contribuția financiară proprie va fi de 15% din valoarea proiectului;

g) solicită credite de investiții pentru activitățile eligibile, conform Schemei de ajutor de minimis sub formă de garanții pentru credite de investiții și capital de lucru, destinată IMM-urilor, inclusiv profesii liberale, care vor fi desfășurate în România.

Descarcă HG 601/2026, pentru instituirea programului „Diaspora investește acasă”: